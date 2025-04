Bürgerliste Natz-Schabs stellt sich Wahl

Von: ka

Natz-Schabs – Die Bürgerliste Natz-Schabs geht mit 12 engagierten Bürgerinnen und Bürgern in die bevorstehende Gemeinderatswahl. Als starkes Team wollen wir entschlossen unsere Heimatgemeinde positiv weiterentwickeln.

Unser leitender Grundsatz: Politik und Verwaltung müssen zum Vorteil der Bevölkerung arbeiten ‒ dies war in der laufenden Periode allerdings nicht immer der Fall. Die Machtstrukturen einer einzigen Partei schaden unserer Gemeinde durch belegbare Steuergeldverschwendungen, z. T. intransparente Vorgänge in der Verwaltung, vermeidbare Rechtsstreitigkeiten gegen Bürger und Familienbetriebe sowie fragwürdige Auszeichnungen und umstrittene Auftragsvergaben an Ausschussmitglieder, Verwandte und Parteifreunde.

Vor allem im Bereich des Bauwesens ist das Misstrauen in der Bevölkerung noch größer geworden. Viele ungelöste Probleme werden seit Jahren vor sich hergeschoben (z. B. Geruchsbelästigung durch die Mülldeponie).

Natz-Schabs braucht mehr denn je eine starke Interessenvertretung, die sich für eine positive Veränderung unserer Gemeinde einsetzt. Bei allen Projekten müssen eine verbesserte Lebensqualität und die Einbindung der Bevölkerung im Mittelpunkt stehen. Die Bürgerliste steht für eine familienfreundliche Politik, nachhaltigen Landschaftsschutz, bessere Sicherheitskonzepte auf und neben den Straßen sowie für neutrale und seriöse Informationen in der Gemeindezeitung.

Unser Bürgermeister-Kandidat: Michael Baumgartner (Mathematiklehrer).

Unsere Kandidatinnen und Kandidaten für den Gemeinderat: Reichegger Shaman (Lehrerin), Dr. Unterkircher Andreas (Gemeindesekretär in Pension), Engl Tauber Helene (Pensionistin), Baumgartner Tröbinger Elisabeth (Gastwirtin), Tröbinger Florian (Lehrer im Ruhestand), Tauber Gabrieli Mirea (Künstlerin, Unternehmerin), Mairamtinkhof Martina (Unternehmerin), Welponer Veronika (Diplomkrankenpflegerin), Dr. Schnapper Gabriele (Ärztin), De Lorenzo Gardinal Benjamin (Web-Entwickler, Unternehmer, Gärtner), Schatzer Gerhard (Unternehmer).