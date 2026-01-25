Aktuelle Seite: Home > Politik > Bundesheer präsentiert “Risikobild 2026”
Tanner bei Präsentation von umfassender Gefahrenanalyse

Bundesheer präsentiert “Risikobild 2026”

Sonntag, 25. Januar 2026 | 21:37 Uhr
Tanner bei Präsentation von umfassender Gefahrenanalyse
APA/APA/MAX SLOVENCIK/MAX SLOVENCIK
Schriftgröße

Von: apa

Im Schatten des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der US-Ambitionen zu Grönland und der Versuche globaler Akteure, Europa zu schwächen, präsentiert das Verteidigungsministerium am Montag eine umfassende Gefahrenanalyse. Das “Risikobild 2026” der Ministeriumsabteilung Verteidigungspolitik und Strategie soll einen Überblick über die Risiken Österreichs für die kommenden zwölf bis 18 Monate bieten. Auch Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (ÖVP) nimmt teil.

Generalmajor Ronald Vartok, der das Risikobild vorstellen wird, hat bereits im Vorjahr gewarnt, dass sich Europa “im Krieg befindet”. Er hatte auf Maßnahmen der hybriden Kriegsführung wie etwa Cyberangriffe, Drohnen und Luftraumverletzungen verwiesen. Generalsekretär Arnold Kammel wird bei der Veranstaltung im Raiffeisen-Forum in Wien die verteidigungspolitischen Ableitungen für Österreich skizzieren. Die Regierung erarbeitet aktuell eine neue Sicherheitsstrategie. Das Bundesheer verfolgt einen Aufbauplan mit einem Volumen von ca. 16,8 Milliarden Euro. Zuletzt hat sich Tanner für eine Verlängerung des Wehrdiensts – bei gleichzeitiger Verlängerung des Zivildiensts – ausgesprochen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Kommentare
86
ICE-Agenten bei Olympia: Das sagt Innenminister Piantedosi
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Kommentare
76
Bauernbund in Sorge: Invasive Arten gefährden Biodiversität
Horror-Busfahrt in Brixen
Kommentare
40
Horror-Busfahrt in Brixen
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Kommentare
40
Olympia Mailand-Cortina benötigt 2,4 Mio. Kubikmeter Kunstschnee
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Kommentare
35
Brand in Crans-Montana: Schweizer Präsident verständnisvoll
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 