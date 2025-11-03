Aktuelle Seite: Home > Politik > Bundeskanzler Stocker nach Operation aus Spital entlassen
Bundeskanzler Stocker wurde am Rücken operiert

Bundeskanzler Stocker nach Operation aus Spital entlassen

Montag, 03. November 2025 | 15:21 Uhr
Bundeskanzler Stocker wurde am Rücken operiert
APA/APA/HELMUT FOHRINGER/HELMUT FOHRINGER
Von: apa

Bundeskanzler Christian Stocker (ÖVP) ist am Montag aus dem Krankenhaus entlassen worden. Er werde sich nun zuhause weiter von seiner Rückenoperation erholen, teilte das Kanzleramt mit. Stocker wird noch “einige Zeit” aus dem Homeoffice arbeiten und die Amtsgeschäfte von dort führen. Darüber, wann der Kanzler physisch wieder ins Kanzleramt zurückkehren wird, gab es keine Auskunft.

“Dem Bundeskanzler geht es gut, er befindet sich weiterhin auf dem Weg der Besserung”, so das Bundeskanzleramt. Stocker danke den behandelnden Ärztinnen und Ärzten sowie dem gesamten Pflege- und Krankenhauspersonal herzlich für die hervorragende Betreuung, hieß es weiter.

Der 65-jährige ÖVP-Chef hatte sich am vergangenen Mittwoch aufgrund anhaltender Rückenschmerzen einer Operation unterzogen. Der Bundeskanzler lässt sich seitdem von Vizekanzler und SPÖ-Chef Andreas Babler sowie Staatssekretär Alexander Pröll (ÖVP) vertreten.

