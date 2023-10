CAI verweigert endgültig Südtirolern die Führung der Dreizinnen-Hütte

Bozen – „Zuerst hat die Landesregierung einen Teil des Rosengartens an eine Privatperson verkauft und nun schaut die Landesregierung tatenlos dabei zu, wie die Dreizinnen-Hütte ― eine der wichtigsten Schutzhütten in unserem Land ― an einen Auswärtigen aus Venetien vergeben wird“, kritisiert die Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung. Der Bewegung wurde heute mitgeteilt, dass der CAI endgültig eine Entscheidung getroffen habe und die Dreizinnen-Hütte zukünftig keinem Südtiroler Pächter mehr zur Verfügung stelle. „Es ist dies ein weiterer Verlust von Heimat auf unseren Bergen“, so die Süd-Tiroler Freiheit.

Die Entscheidung des CAI sei ein Affront gegenüber Südtirol und sachlich nicht zu begründen, da es mehrere fähige Bewerber aus Südtirol gegeben habe. „Durch das Schweigen der Landesregierung wurde die Chance vertan, die Dreizinnen-Hütte in Südtiroler Hand zu behalten“, erklärt die Bewegung.

Der Landeshauptmann-Kandidat der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, hat diese Woche einen Lokalaugenschein auf der Dreizinnen-Hütte gemacht und urteilt: Die Untätigkeit der Landesregierung sei verantwortungslos. Durch das Schweigen habe man die Chance verspielt, die Dreizinnen-Hütte in Südtiroler Hand zu belassen.

„Die Hütte ist stark sanierungsbedürftig und muss in den kommenden Jahren mit öffentlichen Geldern saniert werden. Der CAI bekommt zudem jährlich rund 350.000 Euro vom Land. Südtirol hätte somit ein Mitspracherecht bei der Neuvergabe der Dreizinnen-Hütte geltend machen sollen, damit die Hütte auch weiterhin von einem Pächter aus Südtirol geführt wird“, findet die Bewegung.

Die Drei-Zinnen-Hütte habe für Südtirol nicht nur eine historische, sondern auch eine enorme touristische Bedeutung. „Wenn zukünftig auf der Drei-Zinnen-Hütte nicht mehr Deutsch gesprochen wird, dann ist das ein touristischer Schaden für Südtirol. Mit dieser Landesregierung geht Stück für Stück unserer Heimat verloren“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit.