Carabinieriwettbewerb: 24 Plätze für zweisprachige Anwärter reserviert

Von: mk

Bozen – Erfreut zeigt sich Ulli Mair, die Landesrätin für Sicherheit, über die jüngste Ausschreibung, die die Carabinieri veröffentlicht haben. Es handelt sich um einen Wettbewerb, bei dem italienweit 626 Stellen neu besetzt werden, 24 davon sind in Südtirol Personen mit Zweisprachigkeitsnachweis vorbehalten.

“Die Reservierung von Plätzen für zweisprachiges Personal im Auswahlverfahren der Carabinieri ist ein positives Zeichen zur Gewährleistung einer bürgernahen Polizeiarbeit in beiden Landessprachen. Es ist wichtig, dass Südtirolerinnen und Südtiroler, die Interesse am Dienst bei den Carabinieri haben und über die Zweisprachigkeitsnachweise verfügen, sich an diesem Wettbewerb beteiligen”, betont Sicherheitslandesrätin Ulli Mair. Damit werde es möglich, im Bereich der öffentlichen Sicherheit flächendeckend die Zweisprachigkeit garantieren zu können. Eigene Wettbewerbe für zweisprachiges Personal seien das Um und Auf dafür.

Die Gesuche können auf der Homepage der Carabinieri online eingereicht werden und zwar bis zum 19. April 2025. Zugelassen sind Interessierte, die das 17. Lebensjahr vollendet und das 26. Lebensjahr noch nicht überschritten haben und über ein Maturazeugnis verfügen. Jene, die den Wettbewerb erfolgreich abschließen, werden zum “15. Corso Triennale Allievi Marescialli” zugelassen, einer dreijährigen Ausbildung, die in der “Scuola Marescialli e Brigadieri” in Florenz stattfinden wird. Die künftigen Carabinieri-Beamtinnen und Beamten werden den verschiedenen Carabinieri-Kommandos in Südtirol zugeteilt.