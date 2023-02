Club Alpbach Südtirol Alto Adige wählt neuen Vorstand

Bozen – Bei der kürzlich abgehaltenen Mitgliederversammlung verabschiedete sich der Verein Club Alpbach Südtirol Alto Adige (CASA) von mehreren langjährigen Vorstandsmitgliedern und besetzte den Vorstand neu.

Der Jahresbeginn ist für Club Alpbach Südtirol Alto Adige (CASA) traditionell der Anlass für die Mitgliederversammlung. In diesem Jahr standen im Palais Toggenburg in Bozen Neuwahlen auf dem Programm: Da mehr als 50 Prozent des Vorstands zurücktrat, wurde er aufgelöst und neu zur Wahl gestellt. Bibimaya Larice verabschiedete sich nach drei Jahren als Präsidentin, auch Jakob Kofler, Emma Obermair und Philipp Rier legten ihr Amt nieder.

Einstimmig gewählt

Der neue Vorstand besteht aus acht Personen aus ganz Südtirol: Die Präsidentschaft übernimmt Simon Mariacher, Jessica Spiess-Stärkle ist die neue Vizepräsidentin. David Felder, Thomas Ludwig, Daniel Mayr, Christian Bernard Munter und Anina Vontavon wurden neu gewählt, Veronica Klavzar bleibt dem Vorstand erhalten. Die Mitglieder wählten den neuen Vorstand einstimmig, bedankten sich im Rahmen der Mitgliederversammlung beim scheidenden Vorstand für die geleistete Arbeit und wünschten dem neuen Team viel Erfolg.

Präsident Simon Mariacher freut sich über das entgegengebrachte Vertrauen und blickt seiner neuen Aufgabe motiviert entgegen: „Es ist eine große Ehre, den Club Alpbach Südtirol Alto Adige nun als neuer Präsident zu vertreten. Auch in diesem Jahr freuen wir uns, wieder zahlreiche Events zu veranstalten und jungen Menschen durch Stipendien die Teilnahme am Europäischen Forum Alpbach zu ermöglichen. Als Präsident liegt mir vor allem am Herzen, unsere Clubgemeinschaft zu festigen und den offenen Geist von Alpbach in Südtirol zu stärken.“

Über CASA

Alljährlich bringt CASA – dank großzügiger Unterstützung von Spenderinnen und Spendern – über Stipendien junge Menschen zum Europäischen Forum Alpbach (EFA), das jährlich etwa 4.000 Besucherinnen und Besucher zählt. Derzeit bereitet CASA die Bewerbungsphase der Stipendien für das EFA 2023 vor, die am 1. März startet. Der Verein kann zudem auf ein aktives Alumni-Netzwerk blicken, dass in Südtirol immer wieder interessante Veranstaltungen und Stammtische organisiert.