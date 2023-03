“Coming out” von Prigoschin unter Artilleriefeuer – VIDEO

Jewgeni Prigoschin, auch bekannt als “Putins Koch” oder “Wagner-Boss”, sorgt in einem Video abermals für Aufsehen.

Darin kündigt er an, dass er sich 2024 für das Amt des Präsidenten der Ukraine aufstellen wird.

“Ich mache ein politisches ‘coming out'”, so Prigoschin einleitend. Er habe politische Ambitionen und werfe seinen Hut in den Ring. Wenn er Präsident der Ukraine werde, so meint der Chef der Söldner-Gruppe “Wagner” weiter, dann werde alles gut. “Dann brauchen wir auch keine Munition mehr.”

Laut Anton Geraschenko, dem stellvertretenden Innenminister der Ukraine, der das Video auf seinem Twitter-Account teilt, will Prigoschin mit dieser Aussage von seinen politischen Ambitionen in Russland ablenken. Insgeheim träume er nämlich davon, in Russland an die Macht zu kommen. Aufgrund dieser Bestrebungen hat sich der frühere Liebling von Wladimir Putin im Kreml zur Persona non grata gemacht.

Prigozhin said he wants to run for president of Ukraine in 2024

This statement is intended to divert attention from his political ambitions in Russia, where he dreams of coming to power and possibly being Putin's successors pic.twitter.com/sSGEXUUcDO

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 11, 2023