Corona-Pandemie: Gedenken an die vielen Toten

Bozen – Am Gedenktag für die Corona-Opfer, dem 18. März, erinnert SVP-Landtagsabgeordnete Paula Bacher an die vielen Toten, die die Corona-Pandemie weltweit in den letzten zwei Jahren gefordert hat: „Wir gedenken heute zum zweiten Mal der vielen Verstorbenen der Corona Pandemie. Ich trauere mit den Hinterbliebenen.“

Weltweit sind seit dem Jänner 2020 bereits über sechs Millionen Menschen an oder mit Corona gestorben, in Südtirol sind es über 1.400. „Ohne die restriktiven Schutzmaßnahmen und den unermüdlichen Einsatz des Personals in den Krankenhäusern hätten wir mit Sicherheit deutlich mehr Opfer zu beklagen“, sagt Bacher. Opfer seien nicht nur die Verstorbenen selbst, sondern auch die vielen Hinterbliebenen, die nun ohne ihre Lieben weiterleben müssten. Auch die ganze Dimension der unter „Long Covid“ zusammengefassten gesundheitlichen Folgeerscheinungen einer Covid-Infektion sei noch nicht einfach abzuschätzen, ganz zu schweigen von den gesellschaftlichen, ökonomischen und politischen Folgen der Pandemie. „Sicher ist, dass unsere älteren Mitmenschen besonders betroffen sind. Und diese gilt es weiterhin vor dieser heimtückischen Krankheit zu schützen, gerade auch im Hinblick auf die Diskussion um die Aufhebung aller Covid-Reglementierungen“, betont Landtagsabgeordnete Paula Bacher abschließend.