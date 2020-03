Coronakrise: Live-Pressekonferenz der Landesregierung zur aktuellen Lage

Schon mehr als 30 Tote in Südtirol

Bozen – Das Coronavirus hat in Südtirol nun schon über 30 Todesopfer gefordert und auch die Zahl der belegten Intensivbetten steigt an. Beinahe alle Bürger müssen mit einschneidenden Veränderungen in ihrem Alltag zurechtkommen.

Um Journalisten und Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich aus seriöser und vertrauenswürdiger Quelle zu informieren und gleichzeitig Menschenansammlungen zu vermeiden, hält die Landesregierung täglich ab 16.30 Uhr eine virtuelle Pressekonferenz.