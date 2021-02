Covid-19: “Sitzungsprotokolle veröffentlichen”

Bozen – Der “Südtiroler Sonderweg” im Management der Covid-19-Pandemie wird kontrovers diskutiert. So mancher wünscht sich mehr Transparenz und zweifelt an wissenschaftlich geleitete Maßnahmen der Südtiroler Politik. Dazu gehören die Grünen.

“Die Landesregierung hat beschlossen, dass sie bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie einen ‘Südtiroler Sonderweg’ beschreiten möchte. Zu diesem Zweck sieht das Landesgesetz Nr. 4 vom 8. Mai 2020 die Ernennung einer Expertenkommission als beratendes Fachorgan des Landes Südtirol vor. Die Ratschläge dieser Expertinnen und Experten wurden in der Folge mehrmals als zentrale Säule in der Strategie des Landes bei der Pandemiebekämpfung bezeichnet. Jedes Mal, wenn die Landesregierung seither Öffnungen oder Schließlungen verkündet, wird von den handelnden Politikern auf die Ratschläge der Expertenkommission verwiesen. Öffentlich zugänglich sind die Ratschläge dieser Kommission trotz ihrer erheblichen Auswirkungen auf unseren Alltag bis heute aber nicht. Entsprechen die Entscheidungen der Landesregierung den epidemiologischen Ratschlägen dieser Kommission? Wird davon abgewichen und wenn ja, warum? Oder enthalten die Sitzungsprotokolle der Expertenkommission möglicherweise gar keine klaren Empfehlungen und dienen der Landesregierung somit lediglich als Feigenblatt, um den eigenen ‘Bauchgefühlentscheidungen’ einen wissenschaftlichen Anstrich zu verpassen? Um Verordnungen der Landesregierung nachvollziehen und folglich mittragen zu können, müssen auch deren Entscheidungsgrundlagen bekannt sein. Nur durch Transparenz, Offenheit und Ehrlichkeit wird in der Bevölkerung die so wichtige Akzeptanz für die Maßnahmen der Landesregierung geschaffen. Worauf wartet die Landesregierung, wovor hat sie Angst? Die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes haben ein Recht darauf zu wissen, was in dieser Kommission besprochen wurde und welche Empfehlungen diese Expertinnen und Experten abgegeben haben. Die Landesregierung hat daher die Pflicht, die Sitzungsprotokolle der Expertenkommission unverzüglich zu veröffentlichen. Nicht morgen, sondern heute”, schreibt Felix von Wohlgemuth, Co-Sprecher Verdi Grüne Vërc.