Covid-Infektionen in Altersheimen: “Wir müssen Klarheit schaffen”

Bozen – Das Team K in Bozen will Corona-Infektionen in den Altersheimen der Landeshauptstadt nachgehen. “Als Gemeinderäte des Team K in Bozen haben wir dem Antrag der anderen Oppositionskräfte zugestimmt, eine Untersuchungskommission im Gemeinderat Bozen einzuberufen, um zu hinterfragen, aus welchen Gründen eine außergewöhnliche Infektionsspitze im Altersheim Don Bosco registriert wurde. Zwischen November und Dezember 2020 sind im größten Altersheim des Landes (158 Betten), das vom BSB (Betrieb für Sozialdienste Bozen) geleitet wird, 40 Bewohner an und mit Covid gestorben.”

“Insgesamt gab es 120 Infektionen unter den BewohnerInnen und 55 unter dem Personal. Trotz der angewendeten Gesundheitsprotokolle, einschließlich des Zutrittsverbots für Verwandte, hat etwas nicht funktioniert, um die älteren BewohnerInnen vor der Ansteckungskette zu schützen, und es ist angebracht, dass wir als Gemeinderäte die uns zur Verfügung stehenden Mittel nutzen, um den Sachverhalt mit Hilfe von Technikern und Experten objektiv zu untersuchen. Wir alle müssen verhindern, dass die Todesfälle noch einmal eskalieren, denn das Coronavirus ist immer noch unter uns und wir müssen noch besser lernen, damit zu leben. Es ist wichtig hier Klarheit zu schaffen, als Zeichen des Respekts gegenüber den Verstorbenen und der Verbundenheit mit ihren Angehörigen und das Personal, das in den Altersheimen arbeitet: Menschen, die in einer Situation großer Schwierigkeiten eine immense Arbeit geleistet haben und immer noch leisten”, so das Team K.