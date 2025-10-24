Aktuelle Seite: Home > Politik > “Cura Resort”: Jetzt kann die Ausschreibung erfolgen
Wohnanlage für Senioren in Meran

“Cura Resort”: Jetzt kann die Ausschreibung erfolgen

Freitag, 24. Oktober 2025 | 14:13 Uhr
Eine Simulation zeigt, wie das \
LPA/Ressort für Hochbau, Valorisierung des Vermögens, Grundbuch und Kataster
Schriftgröße

Von: Ivd

Bozen/Meran – Das Projekt “Cura Resort” sieht den Bau einer Wohnanlage für Senioren mit 100 Betten neben dem Krankenhaus von Meran vor. Geplant sind außerdem eine Tiefgarage mit 650 Stellplätzen zur Nutzung durch das Krankenhaus sowie ein oberirdischer Parkplatz mit 47 Stellplätzen für die neue Einrichtung. Die Konzession umfasst darüber hinaus die Errichtung eines öffentlichen Bistros, eines multifunktionalen Saals, die Sanierung des Gebäudes M neben dem Krankenhaus sowie die Neugestaltung der umliegenden Grünflächen.

Das Bauwerk soll innerhalb von drei Jahren fertiggestellt sein und wird anschließend für 25 Jahre vom Konzessionär betrieben. Dieser ist für die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung, das Facility- und Energiemanagement, die Energieversorgung, die Reinigung der Grünanlagen und Parkflächen sowie für den operativen Betrieb der Cafeteria verantwortlich.

JW Video zXkESf6I-WMEAbbiU

Das Vorhaben soll in Form eines Project Financing (PPP) umgesetzt werden – einer gemischten Konzession für Bau und Dienstleistungen, bei der die Bau- und Betriebsrisiken auf den privaten Partner übertragen werden. Das Land beteiligt sich mit einem öffentlichen Beitrag in der Höhe von 37 Prozent der Investition, während der verbleibende Anteil vom Konzessionär getragen wird. Dieser darf die Einrichtung dafür 25 Jahre lang betreiben und erhält dafür eine Verfügbarkeitsvergütung.

„Mit der heutigen Genehmigung”, erklärt Landesrat Christian Bianchi, zuständig für die Aufwertung des Landesvermögens, “machen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer modernen, effizienten und bürgernahen Gesundheitsinfrastruktur. ‘Cura Resort’ ist eine bedeutende Investition für Meran und für das gesamte landesweite Gesundheitssystem: ein Ort, der für Langzeitpatienten gedacht ist, aber auch ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor darstellt.“

„Die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie”, so Bianchi weiter, war ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Ausschreibung unter realistischen und tragfähigen wirtschaftlichen Bedingungen erfolgt und tatsächlich zu einer Vergabe führen kann. Jetzt können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken: In den kommenden Jahren wird eine hochmoderne Einrichtung entstehen, die Servicequalität, Energieeffizienz und die Aufwertung öffentlicher Räume miteinander verbindet.

Bezirk: Bozen, Burggrafenamt

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen, Burggrafenamt

Meistkommentiert
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Kommentare
124
“Eine halbe Million Euro für einen Haufen Steine”
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Kommentare
51
Wartezeiten im Gesundheitswesen sinken deutlich
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Kommentare
40
Crack-Pfeifen in Bozner Waltherpark
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Kommentare
37
Ein Aufzug zum Kloster Säben – oder doch nicht?
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Kommentare
31
Die rechtsextreme Gruppe hinter dem Busangriff in Italien
Anzeigen
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Die Schule im Mittelpunkt
Die Schule im Mittelpunkt
Didacta Italia – Edizione Trentino
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 