“Cura Resort”: Jetzt kann die Ausschreibung erfolgen

Von: Ivd

Bozen/Meran – Das Projekt “Cura Resort” sieht den Bau einer Wohnanlage für Senioren mit 100 Betten neben dem Krankenhaus von Meran vor. Geplant sind außerdem eine Tiefgarage mit 650 Stellplätzen zur Nutzung durch das Krankenhaus sowie ein oberirdischer Parkplatz mit 47 Stellplätzen für die neue Einrichtung. Die Konzession umfasst darüber hinaus die Errichtung eines öffentlichen Bistros, eines multifunktionalen Saals, die Sanierung des Gebäudes M neben dem Krankenhaus sowie die Neugestaltung der umliegenden Grünflächen.

Das Bauwerk soll innerhalb von drei Jahren fertiggestellt sein und wird anschließend für 25 Jahre vom Konzessionär betrieben. Dieser ist für die ordentliche und außerordentliche Instandhaltung, das Facility- und Energiemanagement, die Energieversorgung, die Reinigung der Grünanlagen und Parkflächen sowie für den operativen Betrieb der Cafeteria verantwortlich.

Das Vorhaben soll in Form eines Project Financing (PPP) umgesetzt werden – einer gemischten Konzession für Bau und Dienstleistungen, bei der die Bau- und Betriebsrisiken auf den privaten Partner übertragen werden. Das Land beteiligt sich mit einem öffentlichen Beitrag in der Höhe von 37 Prozent der Investition, während der verbleibende Anteil vom Konzessionär getragen wird. Dieser darf die Einrichtung dafür 25 Jahre lang betreiben und erhält dafür eine Verfügbarkeitsvergütung.

„Mit der heutigen Genehmigung”, erklärt Landesrat Christian Bianchi, zuständig für die Aufwertung des Landesvermögens, “machen wir einen entscheidenden Schritt in Richtung einer modernen, effizienten und bürgernahen Gesundheitsinfrastruktur. ‘Cura Resort’ ist eine bedeutende Investition für Meran und für das gesamte landesweite Gesundheitssystem: ein Ort, der für Langzeitpatienten gedacht ist, aber auch ein Beispiel für eine erfolgreiche Zusammenarbeit zwischen öffentlichem und privatem Sektor darstellt.“

„Die Aktualisierung der Machbarkeitsstudie”, so Bianchi weiter, war ein notwendiger Schritt, um sicherzustellen, dass die Ausschreibung unter realistischen und tragfähigen wirtschaftlichen Bedingungen erfolgt und tatsächlich zu einer Vergabe führen kann. Jetzt können wir zuversichtlich in die Zukunft blicken: In den kommenden Jahren wird eine hochmoderne Einrichtung entstehen, die Servicequalität, Energieeffizienz und die Aufwertung öffentlicher Räume miteinander verbindet.