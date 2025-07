Dario Dal Medico verlässt Meraner Gemeinderat

Von: mk

Meran – Der Meraner Gemeinderat stimmte am Mittwochabend über die Nachfolge des zurückgetretenen Ratsmitglieds Dario Dal Medico (Lista Dal Medico Sindaco – Bürgermeister) ab. In den Gemeinderat nachgerückt ist Lucia Giampieretti. Dal Medico war in der Legislaturperiode zuvor Bürgermeister in der Stadt. Nach den letzten Gemeinderatswahlen übernahm seine damalige Stellvertreterin Katharina Zeller das Bürgermeisteramt.

Das Stadtparlament hat anschließend die Abschlussbilanzen 2024 der Freiwilligen Feuerwehr sowie die Begleichung außeretatmäßiger Schulden aus Gerichtsverfahren in Höhe von insgesamt 10.470,98 genehmigt.

Anschließend wurde die zweite Abänderung des Einheitlichen Strategiedokuments 2025-2027 verabschiedet. Im ESD wurden zwei neue Projekte aufgenommen: die Neugestaltung des Terminals für die Überlandbuslinien in der Piavestraße und der Erwerb eines Kanals, der durch den städtischen Friedhof in der St.-Josef-Straße verläuft. Zudem wurden die Finanzrahmen verschiedener bereits im Dokument enthaltener Projekte nach oben bzw. unten korrigiert.

Nachdem das Weiterbestehen der Haushaltsgewichte bestätigt wurde, beschloss der Gemeinderat den Verwaltungsüberschuss aus dem Finanzjahr 2024 in Höhe von 6.579.592,38 Euro auf den Haushaltsvoranschlag 2025 zu übertragen. Hier die wichtigsten Investitionen, welche durch diese Maßnahme ermöglicht werden: 1.080.000 Euro für den Austausch der Fenster und Türen im Seniorenheim in der Gampenstraße, 963.000 Euro für verschiedene Maßnahmen in den von Meranarena verwalteten Sporteinrichtungen, 824.000 Euro für den Bau des neuen Radwegs in der Tennisstraße, 532.000 Euro für die Sanierung von Straßen und Plätzen, 400.000 Euro für verschiedene Instandhaltungsmaßnahmen in städtischen Schulgebäuden, 303.000 Euro für die Instandsetzung von Parks und Gärten, 126.000 Euro für den Abbau architektonischer Barrieren, 100.000 Euro für die Ausführungsplanung von Maßnahmen zur Minderung des Grundwasserproblems in Sinich.

Maria Rosaria Profico wurde als Nachfolgerin des zurückgetretenen Fabio Pedullà zum Mitglied des Rechnungsprüferkollegiums ernannt.

Die Ratsmitglieder Reinhard Anton Bauer (SVP) und Emanuela Albieri (La Civica per Merano Dal Medico Sindaco) werden die Stadtgemeinde Meran im Bezirksrat des Burggrafenamtes für die Amtszeit 2025-2030 vertreten.

Schließlich wurde eine Änderung der Durchführungsbestimmungen des Bauleitplans hinsichtlich der Abstände zu den Stützmauern für eine Fläche in der Schallhofstraße genehmigt. Die Maßnahme zielt im öffentlichen Interesse darauf ab, das Hindernis für eine problemlose Bebauung des Geländes zu beseitigen.