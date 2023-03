„Das Angebot an Sommerbetreuungsangebot in Nals müsste reichen“

Nals – Die Gemeinde Nals bietet heuer wieder selbst sechs Wochen Betreuungsangebote für Kindergartenkinder, Grundschüler und Mittelschüler der ersten Klasse an. Das Interesse ist groß, die Einschreibungen laufen.

Die Gemeinde Nals organisiert heuer wieder selbst die Betreuungsangebote für Kindergartenkinder, Grundschüler und Mittelschüler der ersten Klasse. Vom 3. Juli 2023 bis zum 11. August 2023 werden im Rahmen der KiWo (Kinderwochen) 50 Betreuungsplätze für Kindergartenkinder und Erstklässler angeboten. Bei NalsErlebnis werden wöchentlich 64 Grundschüler und Mittelschüler der 1. Klasse aufgenommen.

Die Kindergartenkinder werden von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr betreut, Kosten für die Familien betragen 55 Euro pro Kind und Woche. Das Angebot findet im Kindergartenareal statt und die Kindergartenköchin kocht für die Kinder und die Betreuer. Die Kinder malen und basteln, spielen in den Räumlichkeiten und im Garten des Kindergartens und in den aufgestellten Planschbecken. Kleinere Spaziergänge und Ausflüge in der näheren Umgebung werden themenbezogen und wetterabhängig auch eingeplant.

Im Rahmen von NalsErlebnis sind die Kinder und Jugendlichen ebenfalls von 7.30 Uhr bis 14.30 Uhr betreut. Am Mittwoch findet ein ganztägigen Ausflug bis 17.00 Uhr statt. Die Kosten der Familien belaufen sich inklusive Mittagessen auf 65 Euro. Geplant sind neben kreativen Angeboten, Spiel- und Schwimmtage, Ausflüge, Wanderungen und Museumsbesuche.

Eine große Herausforderung war es das Personal zu finden, berichtet Angelika Ebner, Gemeindereferentin für Kindergarten, Schule und Familie. Es sei aber gelungen, ausreichend qualifizierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu finden. Im Juni treffe sich das Team zur gemeinsamen Fortbildung, um sich auf die Wochen mit den Kindern vorzubereiten.

„Die Einschreibungen wurden am Montag dieser Woche eröffnet und laufen“, berichtet Ebner. „Wir sind zuversichtlich, dass das Angebot in Nals insgesamt reichen wird.“ Dies auch deshalb, weil in Nals neben der Gemeinde noch verschiedene andere Akteure Sommerangebote für Kinder und Jugendliche anbieten.

Der Katholische Familienverband organisiert eine Zirkuswoche und einen Nähkurs. Die Katholische Jungschar und die Bürgerkapelle ein Hüttenlager. Auch der ASV Sektion Tennisclub und Yoseikan Budo halten Angebote bereit. Außerdem gibt es im Bildungsangebot Lichtenburg eine ganze Reihe an Angeboten für Kinder und Jugendlichen.