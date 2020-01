“Das grüne Mäntelchen der Landesregierung ist ganz schön dünn”

Bozen – Die neuen Betreiber des Flughafen Bozens beginnen mit den Vorbereitungen zum Ausbau des Bozner Flughafens.

“Wie befürchtet und vermutet tritt damit jener Fall ein, den die Bevölkerung im Unterland und im Bozner Talkessel am allerwenigsten gewollt hatten. Wir werden nicht müde es zu wiederholen: Das Nein bei der Volksbefragung von 2016 war ein Nein zum gesamten Entwicklungskonzept des Landeshauptmanns gewesen, samt ansteigenden Fluggastzahlen – und somit ein klares Nein zum Ausbau. Wir haben den Landeshauptmann auch bei der Haushaltsdebatte daran erinnert”, so die Grünen in einer Aussendung.

“Zum Jahreswechsel hat die Spitze der Landesregierung selbstgefällig behauptet, man brauche keine Grünen an der Regierung, um Umweltpolitik zu machen. Jetzt zeigt sich schon, wie dünn das grüne Mäntelchen der Landesregierung ist“, kommentiert Fraktionssprecherin Brigitte Foppa.

“Man bewegt sich auf dünnem Eis. Der Rechnungshof hat ein Prüfungsverfahren zum Verkauf der Flughafengesellschaft eröffnet. Und der vielfach belastete Süden Südtirols wird gerade in der Vorlaufzeit der Gemeindewahlen sehr aufmerksam nach St. Jakob schauen und die Nachhaltigkeitsschwüre des Landeshauptmanns konkret auf deren Haltbarkeit prüfen”, heißt es abschließend.