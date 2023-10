Landtagswahl 2023: Die Ergebnisse in Echtzeit

Bozen – Die Süditroler Landtagswahlen 2023 sind Geschichte, doch jetzt fängt die Spannung erst richtig an. Bis 21.00 Uhr hatten Südtirols wahlberechtigte Bürgerinnen und Bürger am Sonntag die Möglichkeit, sich an der Urne zu entscheiden, wem sie ihr Vertrauen schenken.

Auch heuer wird mit der Auszählung der Stimmen sofort nach Abschluss der Wahlhandlungen begonnen.

Insgesamt 429.841 Südtiroler waren aufgerufen, das 35 Mandatare starke Landesparlament zu wählen. Bis 21.00 Uhr konnte in den südtirolweit 500 Wahlsektionen votiert werden.

Von den Wahlberechtigten waren im Vorfeld 42.197 im Ausland ansässige Briefwähler gezählt worden – so viele wie noch nie zuvor. Bis Freitag, dem Ende der Frist für das Eintreffen der Briefwahlumschläge im Wahlzentrum, langten mehr als 12.500 Kuverts ein. Das waren rund 2.000 mehr als beim letzten Urnengang vor fünf Jahren.

Ganze 16 Listen mit 488 Kandidaten ritterten in einem recht ruhigen Wahlkampf um die Wählergunst – bei der vergangenen Wahl im Jahr 2018 waren es noch 14 Listen gewesen.

Auf dem Abschneiden der regierenden Südtiroler Volkspartei (SVP) liegt die größte Aufmerksamkeit. Die SVP war bisher mit 15 von insgesamt 35 Mandataren im Landtag vertreten und koaliert mit der Lega. Umfragen im Vorfeld gingen von einem deutlichen Stimmeneinbruch aus. Wie hoch dieser ausfällt, bleibt abzuwarten.

Auf Südtirol News könnt ihr die Entwicklung der Auszählungsergebnisse live mit verfolgen, bis feststeht, wer in den Landtag einzieht und welche Partei im zukünftigen Landtag welches Gewicht haben wird.

