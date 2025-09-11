Aktuelle Seite: Home > Politik > Den Ein- und Umstieg in die Pflegeausbildung erleichtern
Beschlussantrag genehmigt

Den Ein- und Umstieg in die Pflegeausbildung erleichtern

Donnerstag, 11. September 2025 | 17:41 Uhr
Deeg Landtag
svp
Von: mk

Bozen – Der Landtag hat einen Beschlussantrag der SVP-Landtagsabgeordneten Waltraud Deeg genehmigt, der den Einstieg in die Pflegeausbildung erleichtern und die Durchlässigkeit des Ausbildungssystems im Pflegebereich erhöhen soll.

„Um den wachsenden Pflegebedarf auch in Zukunft gerecht werden und eine würdige Begleitung und Pflege im Alter gewährleisten zu können, müssen die Weichen in der Ausbildung der Pflegekräfte jetzt richtig gestellt werden“, ist Deeg überzeugt.

Bezirk: Bozen

