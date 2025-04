Der Brenner wird zur grünen Ader Europas

Südtirol beteiligt sich an der EU-Initiative "European Clean Transport Corridor"

Von: luk

Bozen/Brüssel – Mit der Initiative “European Clean Transport Corridor” will die Europäische Kommission saubere Transportkorridore fördern. Auch Südtirol spielt mit der Brennerachse dabei eine wichtige Rolle, weshalb an der jüngsten Online-Tagung auch Vertreter der Landesverwaltung teilgenommen haben. Für Mobilitäts-Landesrat Daniel Alfreider ist das Ziel klar: “Wir wollen einen Brenner Green Corridor schaffen”.

“Dieser beginnt mit der Verlagerung des Schwerverkehrs auf die Schiene und umfasst als wesentliche Maßnahme auch die emissionsfreie Mobilität auf der Straße”, betonte Alfreider nach der Tagung. Mit dieser Korridorpolitik folge Südtirol den Vorstellungen der Europäischen Kommission, welche mit der Initiative für saubere Transportkorridore den Straßengüterverkehr auf der Brennerachse dekarbonisieren wolle. Der Brennerkorridor soll ein Pilotkorridor für die gesamte Initiative werden.

Am Online-Treffen, das am 15. April stattgefunden hat, nahmen Vertreter der Regionen entlang des Brennerkorridors und der Autobahninfrastrukturbetreiber teil. Um dem Ziel näher zu kommen, möchte die Europäische Kommission vor allem den schnellen Ausbau von Ladehubs für LKW entlang wichtiger Korridore im Trans-European Transport Network (TEN-T) fördern und zwar in zwei Phasen.

In der ersten Phase sollen bestehende und geplante Ladeinfrastrukturprojekte für LKW für den Brennerkorridor kartiert werden, um den aktuellen Stand und die Lücken bei der vollständigen Ausstattung des Korridors zu ermitteln. Die zweite Phase soll dann Unterstützungen bei der Umsetzung der Ladeinfrastrukturprojekte vorsehen. Ausgewählte Projekte sollen rasch geplant, genehmigt und finanziert werden.

“Unser aller Ziel ist es, den Weg für die emissionsfreie Mobilität auf der Straße zu ebnen”, betont Landesrat Alfreider. Gemeinsam mit der EU-Kommission wolle sich auch Südtirol an der Umsetzung des Projektes und der Einleitung der ersten Phase beteiligen.