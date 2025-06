Der Ukraine gelingt Fünf-Millionen-Dollar-Coup – VIDEO

Von: mk

Kaliningrad/Kiew – Agenten des ukrainischen Verteidigungsgeheimdienstes haben Berichten zufolge am 14. Juni gegen 4.00 Uhr morgens einen Sabotageakt auf ein industrielles Umspannwerk in Kaliningrad durchgeführt. Die Aktion führte zu einem massiven Stromausfall, der die Energieversorgung des russischen militärisch-industriellen Komplexes und der russischen Streitkräfte in der Nähe unterbrach.

Quellen zufolge wurde Kühlmittel aus dem Leistungstransformator des Umspannwerks abgelassen, anschließend setzte man die Anlage in Brand. Das Umspannwerk war eine zentrale Versorgungsquelle für wichtige militärische und industrielle Einrichtungen in der Region.

Ukrainian Defense Intelligence agents cut off power to Russian military-industrial complex and Russian Armed Forces facilities in Russian Kaliningrad, sources report.

On June 14 at around 4 a.m. in the city of Koenigsberg (Russian: "Kaliningrad"), Ukrainian agents attacked an… pic.twitter.com/gLhsqsPigN

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 15, 2025