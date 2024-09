„Die Nacht ist jung“: Beschlussantrag der Grünen angenommen

Förderung der Nachtkultur in Südtirol

Von: mk

Bozen – Heute wurde der Beschlussantrag der Grünen Fraktion zur Förderung der Nachtkultur in Südtirol im Landtag angenommen. Damit wird die Bedeutung der Nachtkultur als kulturellen und sozialen Faktor von Landesinteresse anerkannt.

Die Landtagsabgeordneten Zeno Oberkofler, Brigitte Foppa und Madeleine Rohrer betonten die Bedeutung dieses Beschlussantrags: „Südtirol braucht Begegnungsräume, in denen sich Menschen austauschen und frei entfalten können – auch zu späterer Stunde. Das ist ein großer Erfolg für die freie Kultur in Südtirol.“

Der Antrag sieht die Ausarbeitung eines Nachtkulturplans innerhalb 2025 vor. Außerdem soll das Konzept für einer zentralen Koordinierungsstelle geprüft werden, welche zwischen Vertretern der Nachtkultur, der Verwaltung, der Politik, der Zivilgesellschaft und anderen relevanten Akteuren vermittelt.

„Das Nachtleben ist nicht nur Unterhaltung, sondern ein wesentliches Element für die kulturelle Vielfalt in Südtirol. Für junge Menschen attraktiv zu sein, muss für Südtirol Priorität haben. Die Annahme dieses Antrags ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer offeneren und dynamischeren Gesellschaft, die in der Lage ist, Kreativität und Integration zu schätzen“, schließt Landtagsabgeordneter Zeno Oberkofler, Erstunterzeichner des Antrags.