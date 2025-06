Diplome für 48 neue Gemeindesekretärinnen und -sekretäre überreicht

Von: mk

Bozen – Am 10. Juni sind im Innenhof von Palais Widmann feierlich die Diplome an 48 neue Gemeindesekretärinnen und -sekretäre überreicht worden. Die Zeremonie bildete den feierlichen Abschluss der 15. Ausgabe des Ausbildungskurses. “Ein bedeutender Meilenstein für die Absolventinnen und Absolventen – und ein Gewinn für die Gemeinden, die in ihnen künftig nicht nur rechtliche Ansprechpersonen, sondern auch treibende Kräfte für ihre Verwaltungstätigkeit finden”, betonte Landeshauptmann-Stellvertreterin Rosmarie Pamer bei der Diplomverleihung.

Insgesamt hatten 60 Personen am einjährigen Ausbildungskurs teilgenommen, davon 50 aus Südtirol. Der Kurs umfasste 450 Unterrichtsstunden, wobei rund ein Drittel praxisorientiert ausgerichtet war. Voraussetzung für den Abschluss war eine Anwesenheit von mindestens 80 Prozent sowie ein dreimonatiges Praktikum in einer Südtiroler Gemeinde. Teilnehmen konnten Absolventinnen und Absolventen juristischer, wirtschaftlicher, verwaltungswissenschaftlicher oder politikwissenschaftlicher Studiengänge.

Organisiert hatte den Kurs die Landesabteilung Örtliche Körperschaften. Durchgeführt wurde er von der Landesberufsschule für Handel und Grafik “Johannes Gutenberg” im Auftrag der Landesabteilung Bildungsverwaltung. 48 der Teilnehmenden – 25 Frauen und 23 Männer, davon 41 mit Wohnsitz in Südtirol – hatten die Abschlussprüfung erfolgreich abgelegt.

“Mit der Übergabe der Diplome haben wir unser Ziel erreicht: den Südtiroler Gemeinden kompetente, gut ausgebildete Gemeindesekretärinnen und -sekretäre zur Seite zu stellen”, sagte Marion Markart, Direktorin der Landesabteilung Örtliche Körperschaften und Vizegeneralsekretärin des Landes. “Ihr Beruf ist zwar wenig sichtbar, aber enorm verantwortungsvoll – etwa in ihrer Funktion als notarielle Vertretung der Gemeinde.”

An der Feier nahmen auch Andreas Schatzer, Präsident des Südtiroler Gemeindenverbands, sowie Matthias Mair, Vorsitzender des Verbands der Gemeindesekretärinnen und -sekretäre Südtirols, teil.