Donald Trumps Änderungen nach seiner Wiederwahl

Von: red

Seit Donald Trump erneut ins Weiße Haus eingezogen ist, hat er eine Vielzahl an politischen Veränderungen eingeführt, die nicht nur in den USA, sondern weltweit für Diskussionen sorgen. Seine Maßnahmen orientieren sich stark an dem umstrittenen „Project 2025″ und zeigen eine klare konservative Linie. Einige seiner Entscheidungen wirken auf viele skurril, andere sind tiefgreifende Reformen mit weitreichenden Konsequenzen.

Regierungsumbau und Bürokratieabbau

Ein zentraler Schritt war die Umstrukturierung der Bundesbehörden. Mit der sogenannten “Schedule F”-Verordnung wurden zahlreiche Beamte durch politische Angestellte ersetzt. Diese Maßnahme soll laut Trump die Effizienz steigern, Kritiker befürchten jedoch eine Schwächung unabhängiger Institutionen. Rund 40.000 Angestellte erhielten bereits Angebote für freiwillige Kündigungen gegen Abfindungen, was allerdings von einem Bundesgericht vorerst gestoppt wurde.

Umweltpolitik und die Rückkehr des Plastikstrohhalms

In einer überraschenden Entscheidung hob Trump umweltfreundliche Richtlinien zur Plastikvermeidung auf. Papierstrohhalme, die zuvor aus Umweltschutzgründen eingeführt wurden, bezeichnete er als „unpraktisch und ineffektiv”. Ein Präsidentendekret verpflichtet Bundesbehörden, wieder Plastikstrohhalme zu nutzen. „Niemand mag Strohhalme, die bei heißem Kaffee zerfallen.“, erklärte Trump während einer Rede in Florida.

Gleichberechtigung und Diversität im Rückschritt

Im Bereich Gleichberechtigung wurden sämtliche DEI-Programme (Diversity, Equity, Inclusion) abgeschafft. Trump betonte, er wolle „Chancengleichheit durch Leistung, nicht durch Quoten“. Besonders umstritten ist sein Vorstoß, Transgender-Athletinnen von den Olympischen Spielen auszuschließen.

Umbenennung des Golf von Mexiko

Trump überraschte mit dem Vorschlag, den Golf von Mexiko in „Golf von Amerika“ umzubenennen. Seiner Meinung nach habe das Gewässer große historische Bedeutung für die USA und solle daher einen Namen tragen, der die nationale Identität stärke. Kritiker sahen darin jedoch eine Provokation gegenüber Mexiko und ein populistisches Ablenkungsmanöver.

Die bisherigen Änderungen in Trumps zweiter Amtszeit zeigen eine deutliche Rückkehr zu konservativen Werten, begleitet von einer teils skurrilen Symbolpolitik. Während seine Anhänger die Maßnahmen als notwendigen Richtungswechsel begrüßen, wächst die Kritik an der Polarisierung und den umweltpolitischen Rückschritten.