Dornenkrone für den Kreisverkehr

St. Leonhard in Passeier – Die Schützenkompanie „Andreas Hofer“ hat kreative Pläne für den neu errichteten Kreisverkehr an der Dorfeinfahrt von St. Leonhard entwickelt. Das Herzstück ihres Projekts ist die Dornenkrone, die im Jahr 2009 als Ersatz für das Original für den Landesfesttag in Innsbruck von der Schlosserei Pichler Thomas angefertigt wurde. Seitdem fristet die „Zwillings“-Dornenkrone ein einsames Dasein in einer Passeirer Lagerhalle, nachdem ihre originale Schwester ihren Platz im Kreisverkehr im nordtiroler Telfs gefunden hat.

Die Schützenkompanie möchte diesem vergessenen Kunstwerk neues Leben einhauchen und hat ein ehrgeiziges Projekt ausgearbeitet. Im Zentrum des neu gestalteten Kreisverkehrs soll die Dornenkrone auf drei Streben platziert werden, die die Landeswappen von Nordtirol, Südtirol und dem Trentino tragen. “Diese symbolische Darstellung repräsentiert die Einheit der drei historischen Tiroler Landesteile, da der Kreisverkehr den Zusammenfluss von drei Straßen markiert. Es ist eine Erinnerung an die historische Verbundenheit dieser Landesteile, die einst als Einheit existierten”, so die Kompanie aus dem Passeiertal.

Die Dornenkrone werde somit nicht nur zu einem ästhetischen Blickfang im Herzen des Kreisverkehrs, sondern auch zu einem Symbol für die regionale Zusammengehörigkeit und die Idee einer starken Europaregion Tirol, wirbt die Schützenkompanie “Andreas Hofer”.

Die Schützenkompanie „Andreas Hofer“ hofft, “durch dieses Projekt nicht nur die Vergangenheit zu ehren, sondern auch eine Brücke in die Zukunft zu schlagen, die von Respekt, Zusammenhalt und gemeinsamer Geschichte geprägt ist.”