Aktuelle Seite: Home > Politik > Doskozil nach Kehlkopf-Entfernung aus Klinik entlassen
Doskozil geht es laut Posting den Umständen entsprechend sehr gut

Doskozil nach Kehlkopf-Entfernung aus Klinik entlassen

Freitag, 08. Mai 2026 | 14:40 Uhr
Doskozil geht es laut Posting den Umständen entsprechend sehr gut
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Schriftgröße

Von: apa

Burgenlands Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ) hat das Universitätsklinikum Leipzig, in dem ihm vor Ostern der Kehlkopf entfernt wurde, am Freitag wieder verlassen können. Es gehe ihm den Umständen entsprechend sehr gut und er merke jeden Tag Fortschritte, schrieb er in einem Social-Media-Posting. Zur Frage, wie seine Stimme mit Prothese nun klinge, merkte er an: “Ein bisschen Geduld braucht es noch.”

Vorerst werde er sich weiter Ruhe gönnen. “Und auch wenn Geduld noch nie meine größte Stärke war, höre ich diesmal konsequent auf die Ärzte und nehme mir bewusst die Zeit, die es jetzt braucht”, meinte Doskozil. Alles, was sich digital erledigen lasse, mache er aber bereits selbst. Die eingeübten Abläufe mit seinem Regierungsteam und seinen Mitarbeitern würden reibungslos funktionieren.

Auf dem Weg zurück ins Burgenland

Nach der Entlassung machte sich Doskozil mit seiner Ehefrau Julia zurück auf den Weg ins Burgenland. “Endlich darf ich mich wieder ans Steuer setzen”, betonte er. Für ihre Unterstützung bedankte er sich ebenso wie für die vielen netten Worte, die ihn nach der Operation erreichten. “Gerade in solchen Zeiten erkennt man, wie wichtig Zusammenhalt, Solidarität und Zuversicht sind. Das, was unser Burgenland im Kern ausmacht.”

Gleichzeitig schärfe so eine Phase auch den Blick auf das Wesentliche: “Verantwortung übernehmen, auf das Wichtige konzentrieren, nach vorne schauen – und nicht stehenbleiben und lamentieren”, so Doskozil. Das gelte nicht nur für seinen Genesungsverlauf, sondern auch für die Politik.

Der Landeshauptmann litt an einer Verknöcherung des Kehlkopfs und wurde bereits zahlreiche Male operiert. Im Zuge einer Kontrolluntersuchung vor Ostern erfolgte kurzfristig der neuerliche Eingriff. Die Entfernung des Kehlkopfs und das Einsetzen einer Sprechprothese seien schon länger als Option erwogen und nun notwendig geworden, hielt sein Arzt Andreas Dietz damals fest. Das eröffne die Aussicht auf eine vollständige Heilung und eine verbesserte Sprechfunktion.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Hotelangestellter schläft trotz Job auf der Straße
Kommentare
92
Hotelangestellter schläft trotz Job auf der Straße
Rekordgewinne der Südtiroler Banken: “Treue kommt Kunden teuer zu stehen”
Kommentare
67
Rekordgewinne der Südtiroler Banken: “Treue kommt Kunden teuer zu stehen”
Schlechte Nachrichten für Raucher
Kommentare
53
Schlechte Nachrichten für Raucher
Wolfsattacke: Mindestens 57 Schafe getötet
Kommentare
40
Wolfsattacke: Mindestens 57 Schafe getötet
Unfreundlicher Empfang: „Achtung, belästigende Alpini in der Stadt!“
Kommentare
29
Unfreundlicher Empfang: „Achtung, belästigende Alpini in der Stadt!“
Anzeigen
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 