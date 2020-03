Dreierlandtag wird weiterentwickelt

Vorbereitung zu gemeinsamer Jubiläumssitzung 2021 in Tirol

Feldkirch – Aufbauend auf den positiven Erfahrungen aus dem vergangenen Dreierlandtag in Meran im Oktober 2019, wolle man das gemeinsame Länderparlament weiter optimieren, so Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann. Darauf hatten sich die VertreterInnen Tirols, das aktuell den Vorsitz innehat, sowie Südtirols und des Trentino bei einem Arbeitstreffen in Feldkirch geeinigt. Dorthin hatte Harald Sonderegger, Landtagspräsident des Beobachterlandes Vorarlberg seine KollegInnen Sonja Ledl-Rossmann, Josef Noggler (Südtirol) sowie Walter Kaswalder (Trentino) eingeladen.

„Der Dreierlandtag ist für die grenzüberschreitende Zusammenarbeit innerhalb der Europaregion Tirol-Südtirol-Trentino besonders wertvoll. So werden hier Themen, die von überregionaler Bedeutung sind – Stichwort Katastrophenschutz oder Fachkräftemangel – debattiert, miteinander wird nach Lösungen gesucht. Doch wie jede Institution muss auch das gemeinsame Länderparlament im Sinne von gesteigerter Effizienz und Nachhaltigkeit weiterentwickelt werden“, betonte LTPin Sonja Ledl-Rossmann.

Konkretere Anträge und Zusammenarbeit mit Euregio

Der Ablauf des vergangenen Dreierlandtags unter Südtiroler Vorsitz war bereits deutlich gestrafft worden – die Redezeiten wurden im Sinne einer lebhaften, aber nicht ausufernden Debatte harmonisiert und im Fokus standen nunmehr drei, bereits im Vorfeld gemeinsam ausgearbeitete Leitanträge. Dieser Weg soll unter Tirols Präsidentschaft fortgeführt werden. Es steht zur Debatte, die Gesamtanzahl der Anträge weiter zu reduziert, deren Inhalt soll im Gegenzug noch konkreter formuliert werden. Zwischen Dreierlandtag und Euregio soll künftig vermehrt auf Austausch gesetzt werden, damit man gemeinsam Schwerpunkte legen kann. „Schon jetzt werden 90 Prozent der beschlossenen Anträge durch die Landesregierungen umgesetzt. Mit der Weiterentwicklung unseres gemeinsamen Parlaments soll diese Quote nochmals verbessert werden“, so die Landtagspräsidentin.

30 Jahre Dreierlandtag – eine Institution, die Grenzen überwindet

1991, also bereits vor dem EU-Beitritt Österreichs, wurde im Rahmen des ersten Dreierlandtages in Meran grenzüberschreitende Zusammenarbeit gelebt. Die kommende Sitzung des gemeinsamen Länderparlaments im Herbst 2021 in Tirol ist somit das Produkt einer drei Jahrzehnte andauernden Erfolgsgeschichte im Zeichen der freundschaftlichen Kooperation.

„Das Jubiläum ist der ideale Zeitpunkt, den Dreierlandtag mit gezielten Maßnahmen fit für sein nächstes Bestandsjahrzehnt zu machen“, unterstrich LTPin Ledl-Rossmann.