Dreitägige Präsidentenwahl in Ägypten begonnen

In Ägypten hat am Sonntag eine dreitägige Präsidentenwahl begonnen. Die Opposition wurde weitgehend ausgeschaltet. Es wird daher erwartet, dass Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi die Wahl in dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt erneut für sich entscheiden wird. Die nach Medienangaben rund 67 Millionen Wahlberechtigten sind aufgerufen, bis Dienstagabend ihre Stimmen abzugeben. Das Ergebnis soll am 18. Dezember verkündet werden.

Sisi war nach einem Militärputsch im Jahr 2013 gegen den islamistischen Präsidenten Mohamed Mursi an die Macht gekommen und regiert das Land seitdem mit harter Hand. Mursi war im Rahmen des Arabischen Frühlings an die Macht gekommen. Der Muslimbruder strebte einen Umbau in einen religiösen Staat an. Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs erhält Sisi trotz einer andauerenden Wirtschaftskrise wieder mehr Zuspruch.

Der Oppositionspolitiker Ahmed al-Tantawi, der sich um eine Präsidentschaftskandidatur bemüht hatte, wurde im November per Strafverfolgung aus dem Rennen geworfen. Er und seine Mitarbeiter müssen sich wegen angeblicher Verstöße im Zuge des Wahlprozesses verantworten. Farid Zahran, Chef der sozialdemokratischen Partei ESDP, ist der einzige Oppositionelle, der gegen den Amtsinhaber antritt. Daneben gibt es zwei regimetreue Kandidaten.

Hinsichtlich des Gaza-Krieges hatte Sisi Israel, mit dem Kairo seit 1979 einen Friedensvertrag hat, mehrmals vor einer Vertreibung der Bevölkerung des von der militanten Hamas-Organisation kontrollierten Gazastreifens gewarnt. Der Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten ist heute das wichtigste Tor des Palästinenser-Gebiets, das nicht nur von Israel sondern auch lange Zeit von Ägypten weitgehend abgeschottet war, für humanitäre Hilfe aus der Außenwelt, während die israelische Armee gegen die Hamas infolge ihres Großangriffs vom 7. Oktober vorgeht.