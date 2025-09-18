Aktuelle Seite: Home > Politik > Durchstich beim Brennerbasistunnel: Ein Meilenstein – aber unterschiedliche Erwartungen
Wann baut Bayern den Nordzulauf?

Durchstich beim Brennerbasistunnel: Ein Meilenstein – aber unterschiedliche Erwartungen

Donnerstag, 18. September 2025 | 11:55 Uhr
Der Bau des Brennerbasistunnels verzögert sich weiter
APA/APA (EXPA)/EXPA/JOHANN GRODER
Schriftgröße

Von: luk

Brenner – Mit dem heutigen Durchstich des ersten Tunnels beim Brennerbasistunnel (BBT) wird ein symbolträchtiger Meilenstein erreicht. Vertreter aus Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft würdigen das Jahrhundertprojekt, verbunden mit teils sehr unterschiedlichen Forderungen für die Zukunft.

Der Unternehmerverband Südtirol sprach von einem „wesentlichen Schritt für nachhaltigere Mobilität“. Präsident Alexander Rieper betonte, dass der BBT die Verlagerung von Güter- und Personenverkehr auf die Schiene künftig deutlich erleichtern werde. Voraussetzung sei jedoch der Bau der Zulaufstrecken sowie moderne Verladebahnhöfe entlang der gesamten Trasse. Gleichzeitig mahnte er Investitionen auch in die Straßeninfrastruktur und sprach sich gegen „Verbote und einseitige Maßnahmen“ aus.

Der Bayerische Industrie- und Handelskammertag (BIHK) bezeichnete den Durchstich als Beginn einer „neuen Ära der europäischen Verkehrspolitik“. Hauptgeschäftsführer Manfred Gößl erklärte, Nord- und Südeuropa rückten damit enger zusammen. Auch er machte aber klar, dass das Projekt nur mit den geplanten Zulaufstrecken erfolgreich sein könne: Deutschland müsse nun verbindliche Zusagen und Mittel für den Brenner-Nordzulauf bereitstellen.

Kritischer äußerten sich die Grünen in Südtirol, Tirol, Trentino und Bayern. Sie erinnerten daran, dass ohne eine verbindliche Verlagerungspolitik von der Straße auf die Schiene der BBT Gefahr laufe, ungenutzt zu bleiben. Eine klare Obergrenze für den Lkw-Transit sowie der zügige Ausbau der Zulaufstrecken seien notwendig, ebenso der Erhalt bestehender Schutzmaßnahmen wie des nächtlichen Fahrverbots in Nordtirol. „Der Brennerbasistunnel allein löst das Problem nicht“, so die Grünen.

Während die Feierlichkeiten am Brenner den Durchstich würdigten, machten die Stellungnahmen deutlich: Die Erwartungen an das Projekt reichen von Entlastung für Mensch und Umwelt bis hin zu wirtschaftlicher Wettbewerbsfähigkeit. Einig sind sich jedoch alle Seiten, dass der Brennerbasistunnel nur dann seine volle Wirkung entfalten kann, wenn die politischen und infrastrukturellen Rahmenbedingungen stimmen.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Kommentare
104
Italienischer Rapper über Sinner: “Idol mit Hitler-Akzent”
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Kommentare
68
Süd-Tiroler Freiheit protestiert gegen Merkheft-Verbot
Es gibt mehr Landeskindergeld
Kommentare
38
Es gibt mehr Landeskindergeld
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Kommentare
35
WG-Zimmer ab 600 Euro – VIDEO
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
Kommentare
35
Projekt zur Konservierung des Bozner Siegesdenkmals genehmigt
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 