Ein Abend der Anerkennung und des Miteinanders

Brixen – Zum Jahresausklang nahm sich die Stadtgemeinde Brixen bewusst Zeit, um innezuhalten, zurückzublicken und jenen Menschen Dank zu sagen, die das öffentliche Leben Tag für Tag mittragen. In feierlichem Rahmen wurden am Freitag, 19. Dezember, langjährige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung geehrt, verdiente Pensionistinnen und Pensionisten verabschiedet und zugleich neue Kolleginnen und Kollegen willkommen geheißen.

Im Mittelpunkt des Abends stand die Wertschätzung für Engagement, Beständigkeit und Teamgeist. Bürgermeister Andreas Jungmann überreichte gemeinsam mit den Stadträten Urkunden und Geschenke und dankte den Geehrten für ihren langjährigen Einsatz im Dienst der Bürgerinnen und Bürger. Er hob dabei besonders die Professionalität und den starken Zusammenhalt innerhalb der Verwaltung hervor.

Auch Personalstadträtin Monika Leitner unterstrich in ihrer Ansprache die hohe Qualität der Verwaltungsarbeit. Das tägliche Engagement der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter leiste einen wesentlichen Beitrag zum Wohl der gesamten Gemeinde, betonte sie. Vizebürgermeister Ferdinando Stablum und Generalsekretär Erich Tasser schlossen sich den Dankesworten an und würdigten die Verlässlichkeit und Einsatzbereitschaft der Belegschaft.

Die Ehrungen selbst wurden von den zuständigen Stadträten und Führungskräften vorgenommen, die jeweils den Geehrten in einer persönlichen Laudatio Dank und Anerkennung aussprachen.

Für 25 Dienstjahre in der Gemeinde wurden Martina Heiss und Andreas Hainz (Ortspolizei), Marion Fischer (Kinderhort) sowie Gottfried Mair (Bauhof) ausgezeichnet. Auf 35 Jahre im öffentlichen Dienst blicken Monika Strickner (Kultur), Patrizia Falcinelli (Urbanistik), Claudia Wieser (Standesamt), Andreas Beikircher (Gärtnerei), Elisa Paccagnella (Bibliothek) und Sergio Marini (Ortspolizei) zurück.

In den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet wurden: Vinzenz Foppa, Anna Gasser, Siegfried Winkler, Peter Lageder, Andrea Scattolin und Hermann Neuhauser.

Zwölf neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter – Loris Brioli, Franz Burkia, Roberta Posté, Vicky Mair, Sandra Plaseller, Herta Oberhuber, Ridha Ghoul, Simon Mitterutzner, Martina Winkler, Diego Gusella, Michele Bertolotti und Johanna Pirozzi – die ihren Dienst im Jahr 2025 aufnehmen, wurden offiziell im Team der Gemeindeverwaltung begrüßt.

Für die stimmungsvolle musikalische Umrahmung des Abends sorgte die Bläsergruppe der Bürgerkapelle Brixen.