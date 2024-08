Ein Raum für Frauen und Kinder

Von: luk

Meran – Heute Morgen wurde im Gang des Schulamtes im ersten Stock des Rathauses ein Raum für Mütter und ihre Kinder eingeweiht.

Bereits 2021 hatte sich der Soroptimis Merania Club dem nationalen Projekt „Baby Pit Stop“ angeschlossen. Dabei geht es darum, einen Raum für Mütter einzurichten, die stillen und ihre Kinder wickeln wollen. Ein erster “Baby Pit Stop” wurde in der kombinierten Bibliothek in Sinich eingerichtet, ein zweiter in der Stadtbibliothek am Rennweg.

Motiviert durch den Erfolg der ersten beiden Initiativen und im Bewusstsein der Wichtigkeit der angebotenen Dienstleistung haben die Mitglieder von Soroptimist Merania in Zusammenarbeit mit der Stadtgemeinde Meran ein drittes Projekt im Meraner Rathaus ins Leben gerufen.

Der „Raum für Frauen und Kinder“, der auch mit einem Tisch und Stühlen sowie Spielen für Kinder ausgestattet ist, wurde heute Vormittag in Anwesenheit von Stadträtin Emanuela Albieri offiziell eingeweiht. Albieri dankte dem Verein für seinen Beitrag zur Schaffung dieses speziellen Empfangsbereichs für Familien.

“Es handelt sich hierbei um eine wichtige Initiative, nicht nur, weil sie es uns ermöglicht, den Menschen, die unsere Büros besuchen, mehr Komfort zu bieten, sondern auch als Signal an die ganze Stadt, dem Thema Mutterschaft mehr Aufmerksamkeit zu schenken”, bekräftigte Albieri. Sie erinnerte auch daran, dass vor kurzem zwei Wickeltische in den Damen- und Herrentoiletten im ersten Stock des Rathauses, gegenüber der gemeindeinternen Bar, eingerichtet wurden.

Bei der heutigen Einweihung war auch die Direktorin des Schulamtes, Claudia Tomio, anwesend. Für den Club Soroptimis Merania mit dabei waren hingegen die Präsidentin Johanna Herbst, die ehemalige Präsidentin Irene Longobardi, Maria Rita Chiaramonte und Tiziana Negri.

Die Einrichtung des “Raums für Frauen und Kinder” kostete 1.500 Euro.