Ein sauberes Bozen: “Wir belohnen jene, die sich an die Regeln halten”

Von: luk

Bozen – Immer häufiger sieht man in den Straßen von Bozen Müllsäcke und Abfälle neben den Altglascontainern oder außerhalb der Wohnhausmülltonnen. Eine Szene, die mittlerweile zum Alltag gehört und das Scheitern der bisherigen Maßnahmen offenbart: Trotz einer grundsätzlich guten Quote bei der Mülltrennung wirkt die Stadt schmutzig, während die Gebühren für die Bürgerinnen und Bürger stetig steigen. Das schreibt das Team K in einer Aussendung.

Alex Castellano, Kandidat für den Gemeinderat mit dem Team K, und Bürgermeisterkandidat Matthias Cologna schlagen nun einen Paradigmenwechsel vor: “Anstatt nur die Regelbrecher zu verfolgen, sollen jene belohnt werden, die sich korrekt verhalten.”

Ihr Vorschlag sieht ein innovatives Bonussystem vor: Zunächst durch die Erfassung der Zugänge zum Recyclinghof, später durch die Messung der abgegebenen recyclebaren Materialien und des Pfandguts in Supermärkten, sollen besonders umweltbewusste Bürgerinnen und Bürger konkrete Vorteile erhalten: kostenlose Parkstunden auf blauen Linien, Ermäßigungen auf Parkabos in Parkhäusern, vergünstigte Eintritte im Palaonda oder andere Einrichtungen in öffentlicher Hand sowie Nachlässe auf die Müllgebühren.

„Wenn Fehlverhalten bei der Müllentsorgung kein Risiko darstellt, dann muss es zumindest einen Nachteil bringen. Wer seinen Beitrag nicht leistet, soll das langfristig spüren“, so Castellano. „Und vor allem“, ergänzt Cologna, „ist es an der Zeit, jene zu stärken, die tagtäglich Rücksicht und Bürgersinn zeigen – und der Vorstellung entgegenzuwirken, dass Rücksichtslosigkeit folgenlos bleibt.“