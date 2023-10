Bozen – Landeshauptmann Arno Kompatscher hat innerhalb der SVP wie erwartet zwar am meisten Vorzugsstimmen erhalten, dennoch muss auch er Einbußen rechnen. Ein wahrer Senkrechtstarter ist hingegen Hubert Messner, der als unabhängiger Kandidat unter dem Edelweiß angetreten ist. Bei den Vorzugsstimmen erreichte er nach Kompatscher das zweitbeste Ergebnis.

Kurz vor 1.00 Uhr in der Früh waren bei den Vorzugsstimmen 58,8 Prozent der Wahlsektionen ausgezählt. Während Kompatscher 26.762 Vorzugstimmen bislang auf sich vereint, gelang Messner der Sprung von Null auf 14.513.

Bereits bei einer Anfang Oktober veröffentlichten Umfrage „Südtiroler Wirtschaftszeitung“ (SWZ), bei der die Beliebtheit 19 aktueller Landtagsabgeordnete sowie 14 neuer Kandidaten ermittelt wurde, schnitt Messner – neben Arno Kompatscher – gut ab.

Hubert Messner, Arzt für Kinderheilkunde und ausgebildeter Neonatologe, hat sich als Chefarzt der Neonatologie-Abteilung am Landeskrankenhaus in Bozen große Verdienste und internationales Renommee erworben. Der in Villnöß aufgewachsene und in Girlan wohnhafte Messner war auch über Jahre der Sprecher der Primare, wobei sein Einsatz stets der Verbesserung des Gesundheitswesens galt.

Als Expeditionsarzt hat er mehrere Male seinen Bruder, den Extrembergsteiger Reinhold Messner, bei dessen Abenteuern begleitet und ist auch als Buchautor bekannt. Seit seiner Pensionierung im Jahr 2018 engagiert sich Messner für soziale Projekte und steht bei Bedarf auch ehemaligen und jungen Kolleginnen und Kollegen zur Seite.