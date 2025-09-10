Aktuelle Seite: Home > Politik > Eine neue Zivilschutzsirene für Rentsch
Installation auf dem Gebäude der Grundschule Wolff

Eine neue Zivilschutzsirene für Rentsch

Mittwoch, 10. September 2025 | 18:37 Uhr
Mehr als 8.000 Sirenen werden getestet
APA/ARTINGER Guenter - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – 32 Zivilschutzsirenen gibt es im Bozner Stadtgebiet. Die Standorte wurden jeweils so ausgewählt, dass die gesamte Stadt bestmöglich abgedeckt ist und die Bevölkerung bei Gefahrenlagen oder in Katastrophenfällen alarmiert werden kann. Das System, das den Schutz der gesamten Bevölkerung sicherstellen soll, wurde 2002 eingeführt und über die Jahre ständig ausgebaut. Nur der Stadtteil Rentsch war bisher noch nicht ausreichend versorgt.

Bewohnerinnen und Bewohner berichteten immer wieder, dass sie beim einmal jährlich stattfindenden Zivilschutz-Probealarm den Sirenenton nicht eindeutig wahrnehmen konnten. Mit der Installation einer neuen Sirene auf dem Dach der Grundschule Wolff ist nun auch der Stadtteil Rentsch optimal abgedeckt.

“Mit der Anbringung dieser Sirene ist das gesamte Stadtgebiet nun durchgehend mit Zivilschutzsirenen ausgestattet“, so der Vizebürgermeister und Stadtrat für Bevölkerungsschutz Stephan Konder. „Damit wurde dieses kollektive Sicherheitssystem, das sowohl der Gefahrenabwehr als auch dem Schutz der Bevölkerung vor Gefahrensituationen dient, weiter ausgebaut und gestärkt“.

Die Stadt Bozen bittet die Bürgerinnen und Bürger, insbesondere bei der jährlichen Zivilschutz-Probe stets auf den Sirenenton zu achten und die im städtischen Zivilschutzplan angeführten Verhaltensregeln zu beachten. Wer darüber Bescheid weiß, was bei einem Sirenenalarm zu tun ist, kann sich selbst, seine Angehörigen und die gesamte Stadtgemeinschaft besser schützen und aktiv zu mehr Sicherheit für alle beitragen.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Kommentare
62
Strukturelle Inflationsanpassung für Lehrpersonal nimmt nächste Hürde
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Kommentare
49
Klimawandel in den Dolomiten wird bei Marmolata sichtbar
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
Kommentare
48
Carlo aus Bozner Zentrum entfernt
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Kommentare
45
“Älteren doppelte Impfung gegen Grippe und Corona empfohlen”
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Kommentare
27
Heftig umstritten: „Italienurlaub als ‚Entspannung‘ von Gaza“
Anzeigen
Einfach, günstig und für alle unter 19
Einfach, günstig und für alle unter 19
Jetzt U19 Pass online bestellen oder verlängern
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 