Eine Tote nach nächtlichen Drohnenangriffen in Russland
Einer "der schwersten Drohnenangriffe seit Beginn der militärischen Spezialoperation"

Eine Tote nach nächtlichen Drohnenangriffen in Russland

Sonntag, 11. Januar 2026 | 08:20 Uhr
Die Ukraine produziert in jüngster Zeit vermehrt eigene Drohnen
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY - Symbolbild


Von: APA/dpa/Reuters

In der westrussischen Region Woronesch ist nach Behördenangaben eine Frau an den Folgen eines nächtlichen ukrainischen Drohnenangriffs gestorben. “Zu unserem großen Bedauern ist in der Nacht eine junge Frau auf der Intensivstation gestorben, die Verletzungen durch auf ein Wohnhaus gefallene Drohnentrümmer erlitten hat”, erklärte Gouverneur Alexander Gussew am Sonntag auf Telegram. Eine Frau liege im Spital, zwei Verletzte seien nach ambulanter Behandlung entlassen worden.

Nach Angaben Gussews handelt es sich um einen “der schwersten Drohnenangriffe seit Beginn der militärischen Spezialoperation” auf die Stadt. Mit dem Begriff bezeichnen russische Funktionäre den von Präsident Wladimir Putin vor knapp vier Jahren befohlenen Krieg gegen die Ukraine.

Beide Seiten beschießen in dem Krieg auch intensiv das Hinterland der gegnerischen Kriegspartei, wobei es immer wieder auch zu zivilen Opfern kommt. Die Ukraine setzt dabei vor allem auf Drohnen und zielt auf Objekte der Öl- und Gasindustrie, Russland nutzt zudem auch Raketen und Marschflugkörper und beschießt Anlagen zur Energieversorgung, vielfach aber auch zivile Ziele wie Städte und Wohngebiete. Das Ausmaß der Zerstörungen und die Anzahl der Toten und Verletzten in der Ukraine ist dabei deutlich höher als in Russland.

