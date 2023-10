Elly Schlein warnt SVP vor Rechtskurs

Bozen – PD-Chefin Elly Schlein, die derzeit anlässlich der bevorstehenden Landtagswahlen in Südtirol gastiert, warnt die regierende SVP davor, nach rechts zu schwenken und die “europäische Berufung eines Gebiets wie Südtirol zu leugnen”. Schlein äußerte sich heute in Bozen im Hinblick auf die Landtagswahlen am kommenden Sonntag.

“Es wäre ein Fehler (für die SVP, Anm. d. Red.) nach rechts zu schauen und die europäische Prägung eines Gebiets wie dieses zu leugnen. Ein Gebiet als Nahtstelle, ein Grenzland, ein Gebiet mit besonderer Autonomie”, wird Elly Schlein von der Nachrichtenagentur Ansa zitiert.

“Die Demokratische Partei ist Erbin dieser Politik, die Vielfalt zusammengebracht hat und sie zu einem Wert gemacht hat. Leider steht dies im Gegensatz zu dem, was die Rechten in Italien und Europa denken. Ein Schwenk nach rechts wäre eine Verneinung dessen, was dieses Gebiet stark gemacht hat und was wir noch stärker machen wollen”, betonte die Generalsekretärin der PD.

Bekanntermaßen ist die SVP in Südtirol vor fünf Jahren eine Koalition mit der Lega eingegangen. Zuvor koalierte die SVP lange Jahre mit dem PD. Dieses Mal könnte es auf eine Koalition mit der Partei Fratelli d’Italia hinauslaufen. Davon geht auch Politikwissenschaftler Günther Pallaver im Interview mit Südtirol aus.