Erinnerung als Auftrag für die Zukunft ­

Von: luk

Bozen – Anlässlich des internationalen Gedenktages für die Opfer des Holocaust am 27. Jänner ruft Landeshauptmann Arno Kompatscher zu Wachsamkeit und Engagement gegen Intoleranz und Diskriminierung auf.

Am 27. Jänner 1945 wurde das Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz-Birkenau durch die Rote Armee befreit. Der Tag gilt seit 2005 weltweit als “Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus” und erinnert an die unsagbaren Verbrechen, die während des Holocaust begangen wurden.

“Der Holocaust bleibt ein Mahnmal für die tiefsten Abgründe menschlichen Handelns und erinnert uns an unsere Verantwortung, die Grundwerte der Menschenwürde, der Freiheit und der Demokratie zu verteidigen”, betont Landeshauptmann Kompatscher. “Das Gedenken an die Opfer ist mehr als eine Pflicht – es ist ein Appell, jeden Tag aktiv für eine Welt einzutreten, in der Respekt, Vielfalt und Solidarität die Grundlage des Zusammenlebens sind.”

Der Landeshauptmann nimmt in diesem Jahr an mehreren Gedenkveranstaltungen teil und hebt die Bedeutung des Dialogs und der Bildung hervor: “Das Erinnern muss auch die kommenden Generationen erreichen. Es ist unsere Aufgabe, den Mut aufzubringen, gegen jede Form von Hass, Rassismus und Antisemitismus aufzutreten.”

Kompatscher warnt zudem vor den Gefahren der Gleichgültigkeit und der Verharmlosung historischer Fakten: “Das Leugnen oder Relativieren dieser Verbrechen ist ein Angriff auf die Grundwerte unserer Gesellschaft. Nur wenn wir aus der Vergangenheit lernen, können wir die Zukunft friedlich gestalten.”

Mit seinem Aufruf verbindet der Landeshauptmann die Hoffnung, dass der Gedenktag nicht nur eine Erinnerung an die Schrecken der Vergangenheit bleibt, sondern auch ein Tag der Ermutigung wird, sich für eine gerechte und tolerante Gesellschaft einzusetzen.