Russland meldet Abschuss von 59 Drohnen

Erneut Drohnenangriffe zwischen Russland und der Ukraine

Samstag, 10. Januar 2026 | 09:20 Uhr
Russland griff die Ukraine mit unzähligen Drohnen an
Von: APA/dpa

Bei erneuten gegenseitigen Drohnenangriffen zwischen Russland und der Ukraine hat es in der Nacht auf Samstag Verletzte und Schäden gegeben. In der südostukrainischen Region Dnipropetrowsk wurden nach Angaben von Gouverneur Olexandr Hanscha drei Menschen verletzt – ein Mann in der Gebietshauptstadt Dnipro sowie ein Mann und eine Frau in der Großstadt Krywyj Rih. In Russland wurde laut Behörden ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen.

In Krywyj Rih seien wegen der Attacke Brände ausgebrochen, schrieb der Gouverneur bei Telegram. “Die Infrastruktur wurde beschädigt. Es gab Stromabschaltungen.”

Auch in Dnipro selbst gebe es Schäden an Energieanlagen und dementsprechend Probleme mit der Stromversorgung. Eine Garagenanlage sei in Mitleidenschaft gezogen worden. 27 Drohnen habe die Flugabwehr dabei abfangen können, berichtete Hanscha.

Russland meldet Abschuss von 59 Drohnen

Das russische Verteidigungsministerium meldete seinerseits den Abschuss von 59 ukrainischen Drohnen. Elf Flugapparate seien dabei noch über dem Schwarzen Meer, zehn weitere über der südrussischen Region Krasnodar abgefangen worden.

Allerdings gab es auch auf russischer Seite Schäden. So wurde nach Angaben des Gouverneurs von Wolgograd in der städtischen Siedlung Oktjabrski ein Öldepot von Drohnentrümmern getroffen. Dort sei ein Brand ausgebrochen, die Löscharbeiten hielten an. Wegen der Flammen mussten die Anrainer in Sicherheit gebracht werden.

