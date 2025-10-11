Aktuelle Seite: Home > Politik > Erneut Gefechte im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan
Gefechte nach tödlichen Anschlägen durch pakistanische Taliban

Erneut Gefechte im Grenzgebiet Afghanistan-Pakistan

Samstag, 11. Oktober 2025 | 23:38 Uhr
Gefechte nach tödlichen Anschlägen durch pakistanische Taliban
APA/APA/AFP/MOHAMMAD KASHIF
Schriftgröße

Von: APA/Reuters

An der Grenze zwischen Pakistan und Afghanistan ist es am Samstag zu Gefechten gekommen. Pakistan erklärte, seine Sicherheitskräfte reagierten “mit aller Härte” auf einen unprovozierten Beschuss aus Afghanistan. Es habe Gefechte an mehr als sechs Stellen entlang der Grenze gegeben. Man habe mehrere afghanische Stellungen zerstört. Die afghanischen Taliban teilten mit, sie hätten drei pakistanische Grenzposten erobert. Die Grenze erstreckt sich über rund 2.600 Kilometer.

Videoaufnahmen, die von pakistanischen Sicherheitsbeamten verbreitet wurden, zeigten, wie Geschütze und Artillerie in Richtung Afghanistan feuerten und den Nachthimmel erhellten.

Zwischen beiden Ländern hatte sich die Lage zuletzt verschärft. Die Taliban-Regierung in Kabul hatte dem Nachbarn am Freitag vorgeworfen, den afghanischen Luftraum verletzt und einen Markt in Grenznähe bombardiert zu haben. Pakistan hatte lediglich erklärt, mindestens elf pakistanische Soldaten seien bei Zusammenstößen mit Militanten im Grenzgebiet getötet worden. Zuvor hatte das pakistanische Militär erklärt, Soldaten hätten 30 Kämpfer getötet, die an dem Überfall auf einen pakistanischen Militärkonvoi am 7. Oktober nahe der afghanischen Grenze beteiligt gewesen seien. Die Taliban in Pakistan (TTP) hatten sich zu dem Angriff im pakistanischen Bezirk Orakzai bekannt. Die TTP will die Regierung in Islamabad stürzen und eine islamistische Regierung ähnlich der in Afghanistan einführen.

Pakistan wiederum hatte Indien vorgeworfen, hinter dem Angriff auf den Konvoi zu stecken. Um Mai hatten Pakistan und Indien einen kurzen, aber heftigen Krieg wegen Spannungen in der zwischen beiden Seiten umstrittenen Himalaya-Region Kaschmir geführt. Pakistan hat Indien mehrfach beschuldigt, Extremisten bei Angriffen in Pakistan zu unterstützen. Pakistan wirft aber auch Afghanistan vor, zuzulassen, dass pakistanische Extremisten das Nachbarland als Rückzugsgebiet nutzen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
Kommentare
66
Machado widmet Friedensnobelpreis Trump
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Kommentare
47
“Unmenschliche Grausamkeit gegenüber Palästinensern”: Foto zeigt jedoch israelische Geisel
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
Kommentare
30
Baustellen auf Nord- und Südtiroler Seite sorgen für Staus auf Brenner-Strecke
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Kommentare
25
„Fakten statt Meinungen“ – Studie zu Lehrberufen kommt
Bär springt Rentnerin auf offener Straße an
Kommentare
24
Bär springt Rentnerin auf offener Straße an
Anzeigen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
„Festival dello Sport“: Achte Ausgabe in Trient – Veranstaltung mit internationalen Sportgrößen
Adrenalin pur
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Die Südtiroler Milchwirtschaft
Landschaftspflege, Tradition und Wertschöpfung
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 