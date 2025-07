Erneut schwere Gefechte zwischen Thailand und Kambodscha

Von: APA/Reuters/AFP

An der Grenze zwischen Thailand und Kambodscha ist es am Freitag den zweiten Tag hintereinander zu schweren Gefechten gekommen. Das kambodschanische Militär habe dabei schwere Waffen wie Artillerie und Raketenwerfer eingesetzt, teilte die thailändische Armee mit. “Die kambodschanischen Streitkräfte haben einen anhaltenden Beschuss unter Einsatz schwerer Waffen, Feldartillerie und Raketensystemen vom Typ BM-21 ausgeführt”, hieß es in einer Erklärung.

Die eigenen Truppen hätten “entsprechend der taktischen Lage mit angemessenem Gegenfeuer” reagiert. Das Innenministerium in Bangkok erklärte unterdessen, es seien mehr als mehr 100.000 Menschen aus vier Grenzprovinzen in fast 300 Notunterkünfte gebracht worden. Das thailändische Gesundheitsministerium gab bekannt, dass die Zahl der Todesopfer auf 15 gestiegen sei – 14 Zivilisten und ein Soldat.

Der UNO-Sicherheitsrat kündigte für Freitag eine Dringlichkeitssitzung wegen der Kämpfe an, wie AFP aus diplomatischen Kreisen erfuhr. Die von Kambodschas Regierungschef Hun Manet beantragte Sitzung sollte demnach um 15.00 Uhr (Ortszeit, 21.00 Uhr MESZ) stattfinden.

Thailand lehnte indes eine Vermittlung durch Drittstaaten ab. Die kambodschanische Regierung müsse zunächst ihre Angriffe einstellen, teilte das Außenministerium in Bangkok am Freitag mit. Der Konflikt könne zudem nur durch bilaterale Gespräche gelöst werden. “Ich glaube nicht, dass wir vorerst eine Vermittlung durch ein Drittland benötigen”, sagte Außenamtssprecher Nikorndej Balankura der Nachrichtenagentur Reuters. Zuvor hatten die USA, China und Malaysia angeboten, einen Dialog zu ermöglichen. Malaysia hat derzeit den Vorsitz im Verband Südostasiatischer Nationen (ASEAN) inne. Eine Stellungnahme aus Phnom Penh lag zunächst nicht vor.

Grenzstreit seit mehr als einem Jahrhundert

Thailand und Kambodscha streiten seit mehr als einem Jahrhundert über den Verlauf ihrer 817 Kilometer langen Grenze. Dies führte immer wieder zu bewaffneten Auseinandersetzungen, unter anderem im Jahr 2011. Die Spannungen hatten sich im Mai nach dem Tod eines kambodschanischen Soldaten bei einem Feuergefecht wieder verschärft. Thailand wirft Kambodscha vor, kürzlich neue Landminen in dem umstrittenen Gebiet verlegt zu haben. Die Regierung in Phnom Penh bestreitet dies und erklärt, die Minen stammten aus dem jahrzehntealten Bürgerkrieg.

Der malaysische Ministerpräsident Anwar Ibrahim, dessen Land derzeit den Vorsitz des südostasiatischen Staatenbundes ASEAN innehat, hat beide Seiten zur Mäßigung aufgerufen. Auch China äußerte sich besorgt und bot an, bei einer Deeskalation zu vermitteln.