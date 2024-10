Es darf wieder geheizt werden

In Meran

Von: luk

Meran/Bozen – Angesichts der Wettervorhersage, die einen starken Temperaturabfall in den Abend- und Nachtstunden ankündigt, hat Merans Bürgermeister Dario Dal Medico am Donnerstag eine Verordnung unterzeichnet, die den fakultativen Betrieb von Heizungsanlagen vor dem 15. Oktober 2024 erlaubt. Demnach kann in dieser Zeit für maximal sieben Stunden pro Tag geheizt werden.

Auch in Bozen hat Bürgermeister Renzo Caramaschi die vorzeitige Inbetriebnahme der Heizungsanlagen in den Gebäuden des Stadtgebiets ab dem heutigen Freitag genehmigt.

Normalerweise ist in Bozen und Meran der Betrieb von Heizanlagen vom 15. Oktober bis zum 15. April erlaubt. Der Bürgermeister oder die Bürgermeisterin kann bei Bedarf die Heizzeiten vorverlegen oder verlängern.