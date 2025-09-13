Aktuelle Seite: Home > Politik > EU-Außenbeauftragte Kallas: Beziehungen zu Trump verbessern
Kaja Kallas: "USA sind und bleiben unser wichtigster Partner"

EU-Außenbeauftragte Kallas: Beziehungen zu Trump verbessern

Samstag, 13. September 2025 | 09:27 Uhr
Kaja Kallas: \
APA/APA/AFP/NICOLAS TUCAT
Von: APA/Reuters

Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas will laut einem Medienbericht die Beziehungen der EU zu US-Präsident Donald Trump verbessern. “Die USA sind und bleiben unser wichtigster Partner. Aber es steht außer Zweifel, dass die neue Regierung den Stil und die Art, wie die USA Politik machen und die Amtsgeschäfte führen, tiefgreifend verändert hat”, sagte Kallas in einem Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland laut einem Vorabbericht.

“Trumps Vorgehen ist sehr geschäftsorientiert. Wir müssen uns deshalb immer wieder fragen: Was wollen wir erreichen, was will die Gegenseite und welche Druckmittel haben wir?” Darauf müssten sich die Europäer einstellen. “Mein Ziel ist es, die Beziehungen mit den USA wieder zu verbessern und unsere Schritte beim Vorgehen gegen Russlands Angriffskrieg in der Ukraine enger mit Washington abzustimmen”, sagte Kallas dem Bericht zufolge.

In den letzten Wochen seien in dieser Hinsicht schon echte Fortschritte erzielt worden. Gemeinsam mit den USA müsse die EU Wege finden, den russischen Präsidenten Wladimir Putin zum Frieden zu zwingen.

