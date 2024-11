EU-Gipfel zu Stärkung von Europas Wettbewerbsfähigkeit

Von: apa

Wie kann die Wettbewerbsfähigkeit der Europäischen Union (EU) gestärkt werden? Mit dieser Frage beschäftigen sich die Staats- und Regierungschefs des Staatenblocks – darunter Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) – am Freitag bei einem EU-Gipfel in Budapest. “Business as usual ist keine Option mehr”, heißt es dazu im Entwurf für die geplante Gipfelerklärung. Wie die entsprechenden Maßnahmen finanziert werden, dürfte aber auch in Zukunft noch für Diskussionen sorgen.

Bereits am Donnerstagabend kamen die EU-Spitzen zu einem Abendessen in der ungarischen Hauptstadt zusammen, um sich unter anderem über die Zukunft der transatlantischen Beziehungen nach der Wahl von Donald Trump zum US-Präsidenten sowie die Lage in Georgien auszutauschen. Dem Dinner war zudem ein Treffen der 47 Länder umfassenden “Europäischen Politischen Gemeinschaft” (EPG/EPC) vorangegangen, an dem unter anderen der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj, der türkische Staatschef Recep Tayyip Erdoğan und der serbische Präsident Aleksandar Vučić teilgenommen haben.