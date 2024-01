Europa friert: Verkehrte Welt der russischen Propaganda

Moskau – Um von den eigenen Mängeln abzulenken, schaut man am besten dorthin, wo es noch schlechter läuft. Diesen Leitspruch scheint sich die russische Propaganda zu Eigen zu machen.

Weil sich unter anderem die Sanktionen die Stromversorgung auswirken, ist es in diesem Winter in ganz Russland vermehrt zu Ausfällen bei Minustemperaturen gekommen. Massive Ausfälle gibt es auch beim Warmwasser und beim Heizen, berichten russische Medien.

Die russische Propaganda lässt sich davon aber nicht beeindrucken, sondern kehrt den Spieß ganz einfach um. In Nachrichtensendungen und Talkshows wird darüber berichtet, wie Menschen in der EU angeblich frieren. Schuld daran sei eine vermeintliche „Energiekrise“.

Doch während Bürger aus Deutschland und Frankreich nur im russischen Fernsehen keinen Strom und keine Heizung haben, leiden die Menschen in Russland wirklich.

"Torture and population destruction" – this is how residents of many regions of Russia describe winter without heating. pic.twitter.com/Tp0AKbkERt

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) January 15, 2024