Fokus auf Gletscherschutz und nachhaltige Bewässerung

Bozen – Am 22. März wird weltweit der Weltwassertag begangen, der in diesem Jahr unter dem Motto „Erhalt der Gletscher“ steht. Wasser ist eine essenzielle, aber begrenzte Ressource, deren nachhaltige Nutzung immer wichtiger wird. In Südtirol setzen sich verschiedene Organisationen für den Schutz von Wasserquellen, effizientere Bewässerungssysteme und internationale Wasserprojekte ein.

Gletscherschutz und bewusster Wasserverbrauch

Die Verbraucherzentrale Südtirol (VZS) hebt hervor, dass der Klimawandel die Gletscher schmelzen lässt, was gravierende Folgen für die Wasserversorgung hat. Durch einen bewussten Umgang mit Wasser und den Verzicht auf übermäßigen Konsum könne jeder zur Schonung dieser lebenswichtigen Ressourcen beitragen. Die VZS empfiehlt unter anderem, Leitungswasser zu trinken, Lebensmittelverschwendung zu vermeiden und Produkte möglichst lange zu nutzen, da auch deren Herstellung große Mengen Wasser verbraucht.

Effiziente Wassernutzung in der Landwirtschaft

Die Landwirtschaft setzt verstärkt auf wassersparende Bewässerungstechnologien, wie Tropfbewässerung und sensorgesteuerte Systeme. Laut dem Südtiroler Bauernbund (SBB) sind bereits viele Obst- und Weinanbauflächen mit modernen Systemen ausgestattet, die den Wasserverbrauch optimieren. Zudem wird an einem landesweiten Bewässerungsplan gearbeitet, um Niederschläge, Wasserbedarf und Speichermöglichkeiten besser zu koordinieren. Angesichts des Klimawandels seien Investitionen in Speicherbecken und nachhaltige Bewässerungssysteme entscheidend, so SBB-Obmann Daniel Gasser.

Wasserprojekte für Bolivien

Die Caritas setzt sich dafür ein, dass auch in entlegenen Regionen Boliviens Menschen Zugang zu sauberem Wasser erhalten. In den vergangenen 20 Jahren wurden dort 238 Kilometer Wasserleitungen verlegt und über 1.700 Wasserstellen eingerichtet. Auch in diesem Jahr werden weitere Leitungen und Brunnen gebaut, wobei die lokale Bevölkerung aktiv in den Bau und die Wartung der Anlagen eingebunden wird. Dies trägt nicht nur zur Verbesserung der Lebensqualität bei, sondern hilft auch, die Abwanderung aus dem Hochland zu verringern.

Zum Weltwassertag rufen alle beteiligten Organisationen dazu auf, bewusster mit Wasser umzugehen und nachhaltige Projekte zu unterstützen.