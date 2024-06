Foppa verpasst ihr Ticket nach Brüssel

Von: mk

Bozen – Neben Herbert Dorfmann hat es zunächst den Anschein gehabt, dass auch Brigitte Foppa den Sprung nach Brüssel schafft. Die Unterlandlerin hat auf der Liste “Alleanza Verdi e Sinistra” kandidiert, die in Südtirol mit 15,76 Prozent immerhin auf dem zweiten Platz hinter der SVP landete (46,92 Prozent) und Fratelli d’Italia mit 12,42 Prozent auf den dritten Platz verwies. Doch trotz des guten Abschneidens bleibt Foppa im Landtag in Bozen.

Im Wahlkreis Nordost konnte Foppa 28.137 Stimmen auf sich vereinen. In Südtirol haben 23.069 Wählerinnen und Wähler für die Grünen-Politikerin gestimmt.

Damit haben die Grünen in Südtirol im EU-Vergleich eines ihrer besten Ergebnisse erzielt. „Eine wichtige Bestätigung für mich und für unsere Arbeit”, erklärt die Landtagsabgeordnete gegenüber der Nachrichtenagentur Ansa.

Die Grünen seien in Südtirol zweitstärkste Kraft hinter der SVP noch vor Fratelli d’Italia und dem PD. „Das Ergebnis von fast 30.000 Stimmen ist phänomenal. Trotzdem reicht es nicht. Das ist bitter“, sagt Foppa.

In einer Pressemitteilung spricht die Linke von einem „sehr wichtigem Ergebnis“, das alle Erwartungen habe. Man habe das Ziel erreicht. Mimmo Lucano und Ilaria Salis sind Europaabgeordnete. Auch in Südtirol sei das Ergebnis sehr gut und bringe die Grünen und die Linke in eine zentrale Rolle in der lokalen progressiven Szene.

„Der lokalen grünen Kandidatin Brigitte Foppa, auch wenn sie das Ergebnis knapp verfehlt hat, gebühren Glückwünsche für das außergewöhnliche Ergebnis, das sie als eine der beliebtesten Politikerinnen in unserem Land bestätigt“, so die Linke.

Kritisch sieht Foppa auch den Rechtsreck, der in Europa stattgefunden hat. Das Ergebnis der EU-Wahl insgesamt sei eine Katastrophe, erklärt Foppa abschließend.

Auch die Linke warnt vor einem „besorgniserregenden Bild Europas“. Die Ergebnisse in Frankreich, Deutschland und Österreich, wo die Rechte unaufhaltsam auf dem Vormarsch ist, seien beunruhigend. „In dieser Situation, die sich am Horizont abzeichnet, ist kein Platz für sektiererische und naive Experimente, sondern wir müssen alle Kräfte bündeln, um ein demokratisches europäisches Haus zu bauen“, so die Linke.

Auch Köllensperger bleibt in Bozen

Paul Köllensperger, der auf der Liste Azione kandidiert hat, wird sein Ticket nach Brüssel ebenfalls nicht lösen. Gegen 5.00 Uhr in der Früh lag die Liste bei 3,30 Prozent – zu wenig für den Einzug ins EU-Parlament.

Im Wahlkreis Nord-Ost kam Köllensperger auf 10.791 Stimmen. 10.048 Wählerinnen und Wähler haben in Südtirol für den Team-K-Vertreter gestimmt.