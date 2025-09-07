Aktuelle Seite: Home > Politik > Frankreichs Regierung droht bei Vertrauensfrage zu stürzen
Premier Bayrou stemmt sich gegen Machtverlust

Frankreichs Regierung droht bei Vertrauensfrage zu stürzen

Sonntag, 07. September 2025 | 21:31 Uhr
Premier Bayrou stemmt sich gegen Machtverlust
APA/APA/AFP/JULIEN DE ROSA
Schriftgröße

Von: APA/dpa

In Frankreich wird am Montag (15.00 Uhr) mit dem Fall der Regierung gerechnet, wenn Premierminister François Bayrou in der Nationalversammlung die Vertrauensfrage stellt. Der Zentrumspolitiker hatte diesen Schritt im Streit um ein Sparbudget überraschend angekündigt. Er ist erst seit neun Monaten im Amt. Seine Mitte-Rechts-Regierung hat im Parlament keine Mehrheit.

Der Premier hatte eine Vertrauensabstimmung wohl als Befreiungsschlag vor den schwierigen Budgetberatungen gesehen. Die versammelte Opposition kündigte aber ohne Zögern an, dem Zentrumspolitiker bei der Abstimmung das Vertrauen zu entziehen. Dazu reicht, anders als bei einem Misstrauensvotum, eine einfache Mehrheit.

Erwartet wird, dass Präsident Emmanuel Macron das Rücktrittsgesuch von Bayrou annimmt und ihn bittet, geschäftsführend bis zur Bestimmung eines Nachfolgers im Amt zu bleiben. Auch ein neuer Premier würde aber mit den unklaren Verhältnissen in der Nationalversammlung zu schaffen haben, wo weder das Präsidentenlager noch der linke oder rechte Block eine Mehrheit haben.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Kommentare
56
Alles für die Touristen: Hotels geben Telepass-Geräte ohne Abo aus
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Kommentare
55
Italienische Familien zahlen über 20.000 Euro Steuern pro Jahr
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
Kommentare
32
Mutmaßlicher Millionenbetrug: Ermittlungen gegen Ex-Bankberater ausgeweitet
US-Präsident Trump will Sinner und Alcaraz sehen
Kommentare
29
US-Präsident Trump will Sinner und Alcaraz sehen
Vermisster Jugendlicher aus Bruneck in Udine aufgefunden
Kommentare
24
Vermisster Jugendlicher aus Bruneck in Udine aufgefunden
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Der Latemar lockt bis 5. Oktober!
Panoramablick und Aktivitäten:
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 