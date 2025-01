Französischer Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen gestorben

Von: APA/dpa/AFP/Reuters

Der französische Rechtsextremist Jean-Marie Le Pen ist tot. Der Gründer der Partei Front National, Vorgängerin des heutigen Rassemblement National, starb im Alter von 96 Jahren, wie Le Pens Familie am Dienstag mitteilte. Le Pen hatte Aufsehen erregt, als er 2002 überraschend gegen den Konservativen Jacques Chirac in die Stichwahl der französischen Präsidentschaftswahl gekommen war.

Foltervorwürfe aus Zeit als Fremdenlegionär

Le Pen wurde 1928 in der Bretagne als Sohn eines Fischers und einer Näherin geboren. Nach Jus- und Politik-Studium ging er zur französischen Fremdenlegion und kämpfte in verschiedenen Kolonialkriegen Frankreichs. Mehrfach wurde ihm Folter von Gefangenen im Algerienkrieg (1954-1962) vorgeworfen, er selbst wies dies zurück. Eine Verleumdungsklage gegen die Zeitung “Le Monde” verlor er allerdings im Jahr 2003.

Von 1972 an war er Chef des Front National, dessen Vorsitz 2011 seine Tochter Marine Le Pen von ihm übernahm. Jean-Marie Le Pen trat fünfmal bei Präsidentenwahlen in Frankreich an und schaffte es 2002 überraschend in die Stichwahl, in der er aber Chirac deutlich unterlag. Viele Jahre war der Nationalist auch Abgeordneter im Europäischen Parlament.

Jean-Marie Le Pen war zweimal verheiratet, aus seiner erster Ehe mit dem früheren Model Pierrette Lalanne gingen drei Töchter hervor, darunter als Jüngste Marine Le Pen. Auch seine Enkelin Marion Maréchal, Kind seiner mittleren Tochter Yann, ist politisch aktiv und wurde 2024 für die rechtsextreme Partei Reconquête! ins Europaparlament gewählt, die sie bald nach der Wahl allerdings verließ.

Marine Le Pen schloss Vater aus Partei aus

Marine Le Pen stellte den Front National nach Übernahme der Parteiführung neu auf und mäßigte dessen Ton. Sie forderte ihren Vater, der mehrfach wegen antisemitischer Aussagen verurteilt worden war, zum Austritt auf. Der FN schloss Jean-Marie Le Pen schließlich 2015 aus, nachdem er die Gaskammern der Nazis zum wiederholten Male als “Detail der Geschichte” des Zweiten Weltkriegs verharmlost hatte. Er wehrte sich erbittert, warf seiner Tochter “Verrat” vor und griff sie immer wieder öffentlich an. Vor Gericht setzte er durch, dass er zunächst den Titel als Ehrenvorsitzender behalten durfte. Später wurde ihm dieser aber gestrichen.

Der Front National wurde 2018 umbenannt in Rassemblement National und wird seit Ende 2022 von Jordan Bardella geführt. Marine Le Pen agiert seit dem Einzug ihrer Partei in die französische Nationalversammlung 2022 als Fraktionschefin.

Marine Le Pen will ihrerseits bei der nächsten Präsidentschaftswahl 2027 zum vierten Mal kandidieren. Sie erfuhr vom Tod ihres Vaters auf der Rückreise von der Insel Mayotte im Indischen Ozean, wo sie Sturm-Opfer besucht hatte. Sie meldete sich vorerst nicht öffentlich zum Tod ihres Vaters zu Wort.

Élysée, Premier und RN gedenken Le Pens

“Als historische Figur der extremen Rechten hat er fast siebzig Jahre eine Rolle im öffentlichen Leben unseres Landes gespielt, die nun dem Urteil der Geschichte unterliegt”, erklärte der Elysée-Palast. Präsident Emmanuel Macron spreche den Angehörigen sein Mitgefühl aus. Premierminister François Bayrou nannte Le Pen eine “Figur des französischen politischen Lebens”. “Wenn man gegen ihn kämpfte, wusste man, was für ein Kämpfer er war.”

“Ein Kapitel der politischen Geschichte Frankreichs endet”, betonte die Partei Rassemblement National (RN). “Er hat die kleine patriotische Partei ohne Mittel zu einer einflussreichen politischen Kraft gemacht”, hieß es weiter. Le Pen werde in Erinnerung bleiben “als ein unerschrockener Kämpfer im Dienst einer stolzen Vision von Frankreich”.

“Kampf gegen diesen Mann ist beendet”

RN-Parteichef Jordan Bardella erinnerte an Le Pens Einsätze in der französischen Armee in Indochina und Algerien sowie seine Zeit in der Nationalversammlung und im Europäischen Parlament. “Er hat stets Frankreich gedient und seine Identität sowie Souveränität verteidigt.” Die Trauer von Marine Le Pen sei zu respektieren, betonte Bardella auf der Plattform X.

Der Parteigründer der linkspopulistischen France Insoumise, Jean-Luc Mélenchon, erklärte wiederum: “Der Kampf gegen den Mann ist beendet. Der Kampf gegen Hass, Rassismus, Islamfeindlichkeit und Antisemitismus – was er verbreitet hat – geht weiter.”