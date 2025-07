Frauen: Im Juli noch die kostenlose Rechtsinformation nutzen

Von: Ivd

Bozen – Am 15., 22. und 29. Juli gibt es noch freie Termine für die kostenlose Rechtsberatung, die für Frauen in Bozen angeboten wird. Auf Initiative des Landesbeirats für Chancengleichheit für Frauen und des Frauenbüros stehen Anwältinnen zur Verfügung, die in Rechtsangelegenheiten eine vertrauliche Beratung zu familien- und frauenspezifischen Fragen anbieten.

Jeweils an den Dienstagnachmittagen ist es im Juli noch möglich, das Angebot in Bozen in Anspruch zu nehmen, wobei eine telefonische Vormerkung im Frauenbüro des Landes (Dantestraße 11, Bozen) unter der Rufnummer 0471 41 69 71 oder Mailadresse frauenbuero@provinz.bz.it entgegen genommen wird.

Die meisten Fragen drehen sich erfahrungsgemäß um Eheschließung oder Ehetrennung, um die finanzielle Absicherung im Zusammenleben in einer Partnerschaft, um die Versorgung der Kinder oder das Erbrecht und ähnliches mehr. Es lohnt sich, das kostenlose Angebot in Anspruch zu nehmen, um über die rechtlichen Möglichkeiten informiert zu werden. Auch ein telefonisches Beratungsgespräch ist auf Wunsch möglich.

Im August macht der Rechtsberatungsdienst eine Pause und steht im September sowohl in Bozen als auch in den anderen Gemeinden, Meran, Brixen, Bruneck und Neumarkt, wieder zur Verfügung.