Freiheitliche gratulieren Ulli Mair

Von: mk

Bozen – Mit „großer Freude und aufrichtiger Anerkennung“ gratulieren die Freiheitlichen „ihrer“ Landesrätin Ulli Mair zum erfolgreichen Abschluss des neuen Wohnbaugesetzes im Südtiroler Landtag.

„Was vor knapp mehr als einem Jahr mit dem Einstieg in die Landesregierung begann, hat sich zu einem bemerkenswerten Beispiel für sachorientierte, konsequente und bürgernahe Politik entwickelt. Aus der Opposition kommend, hat sich Ulli Mair mit beeindruckender Tatkraft und klarem Zielbewusstsein in die komplexe Materie eingearbeitet, unzählige Sitzungen und Gespräche mit Verbänden, Sachverständigen, aber eben auch mit Bürgern geführt und sich in intensiven Verhandlungen eingebracht“, schreibt der freiheitliche Landesparteiobmann Roland Stauder in einer Aussendung.

Das Ergebnis spreche für sich: „Ein Wohnbaugesetz, das deutlich die Handschrift freiheitlicher Gedanken trägt – geprägt von Verantwortungsbewusstsein, sozialer Ausgewogenheit und praktikablen Lösungen für die Menschen im Land.“

Dabei sei nie auf Ankündigungen gesetzt worden. Vielmehr stehe die Devise: „Mit dem Kopf – und vor allem mit Leistung.“

„Genau das haben Ulli Mair und ihr Team eindrucksvoll bewiesen. Ihre Handschlagqualität, ihre klare Linie und ihr respektvoller Umgang mit allen politischen Partnern – sei es gegenüber den Koalitionspartnern wie auch den Oppositionsparteien – waren entscheidend dafür, dass dieses wichtige Gesetz nun verabschiedet wurde“, so die Freiheitlichen.

Im Namen der Partei und deren Wählerinnen und Wähler bedanke man sich herzlich bei der Landesrätin, heißt es in der Aussendung weiter. „Sie hat gezeigt, dass freiheitliche Politik wirkt, wenn wir Verantwortung übernehmen und unsere Ideen mit Fleiß, Kompetenz und Glaubwürdigkeit umsetzen dürfen“, so Stauder.

Dieser Erfolg sei nicht nur ein starkes Signal für eine positive Sachpolitik, sondern auch ein deutliches Zeichen dafür, dass die Freiheitlichen gestärkt nach vorne blicken. „Die schwierigen Kapitel der Vergangenheit liegen hinter uns – nun zählt der Blick in die Zukunft, und diese gestalten wir aktiv mit. Herzlichen Glückwunsch, liebe Ulli – und weiter so für Südtirol!“, so die Freiheitlichen abschließend.