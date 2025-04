Freiheitliche: „STF betreibt politisches Theater auf Kosten der Bevölkerung“

Von: ka

Bozen – “Was sich die Süd-Tiroler Freiheit heute wieder leistet, ist an Dreistigkeit kaum zu überbieten. Sven Knoll stilisiert sich einmal mehr zum selbsternannten Retter des Landes – und verdreht dabei Fakten nach Belieben”, schreibt der freiheitliche Vizeobmann Otto Mahlknecht in einer Aussendung.

“Zur Erinnerung: Der Name „Alto Adige“ ist seit dem 8. August 1923 amtlich. Das müsste Herr Knoll eigentlich wissen – schließlich veröffentlicht die Süd-Tiroler Freiheit im Jahrestakt Pressemitteilungen, in denen sie genau das beklagt. Heute aber tut man so, als wäre dieser Begriff ein Produkt einer aktuellen Autonomiereform. Das ist nicht nur unseriös, das ist pure Desinformation”, so Mahlknecht.

“Die Wahrheit ist: Die geplante Änderung am Autonomiestatut ist nichts anderes als eine rechtliche Anpassung, wie sie schon im Jahr 2001 mit der italienischen Verfassungsreform vorgenommen wurde. Seitdem heißt die Region offiziell „Trentino-Alto Adige/Südtirol“ – und niemand in Südtirol wurde je gezwungen, „Alto Adige“ zu sagen oder zu schreiben. Auch jetzt wird niemand gezwungen. Die amtliche Bezeichnung für Südtirol im Deutschen bleibt „Autonome Provinz Bozen – Südtirol“ – und daran wird sich auch nichts ändern”, betont Mahlknecht.

“Was die STF hier betreibt, ist politisches Theater auf Kosten der Bevölkerung. Mit Falschbehauptungen, emotionaler Aufwiegelung und einer gehörigen Portion Geschichtsvergessenheit versucht man, sich als letzte Bastion des Widerstands zu inszenieren. Dabei ist man längst zur Karikatur der eigenen Rhetorik geworden”, schreiben die Freiheitlichen.

“Wir sagen es deutlich: Wer so dreist die Tatsachen verdreht, hat im ernsthaften politischen Diskurs nichts mehr verloren. Die Menschen in Südtirol haben ein Recht auf Ehrlichkeit – nicht auf ideologische Schaukämpfe von vorgestern”, schließt Mahlknecht die Aussendung der Freiheitlichen.