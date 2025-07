Gedenken an das Massaker von Srebrenica vor 30 Jahren

Von: APA/AFP

In Srebrenica findet am Freitag eine Gedenkfeier zur Erinnerung an das Massaker in der bosnischen Stadt vor 30 Jahren statt. Bei der Zeremonie sollen die sterblichen Überreste weiterer Opfer in der Srebrenica-Gedenkstätte in Potočari beigesetzt werden. Erwartet werden tausende Menschen, darunter auch die Teilnehmer eines 100 Kilometer langen “Friedensmarsches”, die am Dienstag im ostbosnischen Dorf Nezuk aufgebrochen waren, wohin sich Überlebende im Jahr 1995 gerettet hatten.

Das Massaker von Srebrenica im Jahr 1995 gilt als das schlimmste Kriegsverbrechen in Europa seit dem Zweiten Weltkrieg. Kurz vor dem Ende des Bosnienkriegs hatten Truppen des bosnisch-serbischen Armeechefs Ratko Mladić am 11. Juli 1995 die damalige UNO-Schutzzone in Srebrenica gestürmt und mehr als 8000 muslimische Burschen und Männer verschleppt, getötet und in Massengräbern verscharrt.

Meinl-Reisinger: Anerkennung des Leids wichtig

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS) äußerte am Freitag per Aussendung ihr Mitgefühl. “Srebrenica mahnt uns, was geschehen kann, wenn die internationale Gemeinschaft versagt. Unsere Gedanken sind heute bei den Müttern, Schwestern und Familien der Opfer.” Der Blick dürfe aber nicht nur in die Vergangenheit gehen, es gebe auch eine Verantwortung für die Gegenwart, sagte Meinl-Reisinger. “Der Weg zu einer friedlichen Zukunft auf dem Westbalkan führt über die Anerkennung des Leids und Versöhnung – nicht über Relativierung oder Leugnung.”